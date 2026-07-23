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Σταύρος Γεωργίου: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο Αιγύπτιο

Ιουλίου 23, 2026

   Γνώριμος των αστυνομικών Αρχών ο 28χρονος Αιγύπτιος, που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου, Σταύρου Γεωργίου. Ο ίδιος μετήχθη νωρί...

  



Γνώριμος των αστυνομικών Αρχών ο 28χρονος Αιγύπτιος, που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου, Σταύρου Γεωργίου. Ο ίδιος μετήχθη νωρίτερα σήμερα από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Μετά την άσκηση δίωξης, όπως μεταδίδει το dikastiko.gr, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σε ανακριτή, προκειμένου να λάβει προθεσμία για να ετοιμάσει την απολογία του.

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