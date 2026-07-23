Σταύρος Γεωργίου: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο Αιγύπτιο

Γνώριμος των αστυνομικών Αρχών ο 28χρονος Αιγύπτιος, που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου, Σταύρου Γεωργίου. Ο ίδιος μετήχθη νωρί...

Γνώριμος των αστυνομικών Αρχών ο 28χρονος Αιγύπτιος, που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου, Σταύρου Γεωργίου. Ο ίδιος μετήχθη νωρίτερα σήμερα από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ στα δικαστήρια της Ευελπίδων.Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.Μετά την άσκηση δίωξης, όπως μεταδίδει το dikastiko.gr, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σε ανακριτή, προκειμένου να λάβει προθεσμία για να ετοιμάσει την απολογία του.