Ο Οσιος Γρηγόριος Καλλίδης... Ο Μητροπολίτης που οδήγησε με ασφάλεια τους ξεριζωμένους Έλληνες από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ....

Ο Όσιος Γρηγόριος (ο Καλλίδης) γεννήθηκε στις 24 Ιανουαρίου του 1844 μ.Χ. από ευλαβείς γονείς, τον Ιωάννη και την Ευφροσύνη, στο Κούμβαο τη...