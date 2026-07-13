Πόσο πιο χαμηλά; Κρήτη: 13χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Δύο νεαροί στην Κρήτη μεταφέρθηκαν εκτάκτως στο νοσοκομείο το πρωί της Πέμπτης, έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Κρίθηκε αναγκαία...

Δύο νεαροί στην Κρήτη μεταφέρθηκαν εκτάκτως στο νοσοκομείο το πρωί της Πέμπτης, έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά τους στο νοσοκομείοΤο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Καστελίου και πρόκειται για έναν 19χρονο αλλοδαπό και έναν μόλις 13χρονο Έλληνα, οι οποίοι κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες αλκοολούχων ποτών.Μάλιστα, η κατάστασή τους επιδεινώθηκε ραγδαία και χρειάστηκε η άμεση διακομιδή τους στο τοπικό Κέντρο Υγείας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.Εκεί οι γιατροί λόγω της σοβαρότητας της δηλητηρίασης έκριναν αναγκαία τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.Οι δύο νεαροί παραμένουν υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες απέκτησαν πρόσβαση στο αλκοόλ.