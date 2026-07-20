Μετά τους Αζέρους... και Τουρκικό κόμμα των Σκοπίων στην κατεχόμενη Κύπρο για την επέτειο της τουρκικής εισβολής

Αντιπροσωπεία του Τουρκικού Δημοκρατικού Κόμματος των Σκοπίων μετέβη στην Κατεχόμενη Κύπρο για να γιορτάσει την επέτειο της τουρκικής εισ...











Στο πλαίσιο του προγράμματος, έχει προγραμματιστεί επίσης να γίνουν δεκτοί από τον λεγόμενο πρωθυπουργό του τουρκικού ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ.



Θα παραστούν επίσης στην επίσημη δεξίωση που θα παραθέσει ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου των Τουρκοκυπρίων, Ζιγιά Οζτουρκλερ.



«Ως Τουρκικό Δημοκρατικό Κόμμα, συγχαίρουμε ειλικρινά τους Τουρκοκύπριους για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής και νίκης στο νησί. Ευχόμαστε στους Τούρκους αδελφούς μας στην Κύπρο πολλά ακόμη χρόνια ενότητας, αλληλεγγύης και ειρήνης».



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Echedoros.blog Στο πλαίσιο του προγράμματος, έχει προγραμματιστεί επίσης να γίνουν δεκτοί από τον λεγόμενο πρωθυπουργό του τουρκικού ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ.Θα παραστούν επίσης στην επίσημη δεξίωση που θα παραθέσει ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου των Τουρκοκυπρίων, Ζιγιά Οζτουρκλερ.«Ως Τουρκικό Δημοκρατικό Κόμμα, συγχαίρουμε ειλικρινά τους Τουρκοκύπριους για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής και νίκης στο νησί. Ευχόμαστε στους Τούρκους αδελφούς μας στην Κύπρο πολλά ακόμη χρόνια ενότητας, αλληλεγγύης και ειρήνης».

Αντιπροσωπεία του Τουρκικού Δημοκρατικού Κόμματος των Σκοπίων μετέβη στην Κατεχόμενη Κύπρο για να γιορτάσει την επέτειο της τουρκικής εισβολής στο νησί.Ο Πρόεδρος του Τουρκικού Δημοκρατικού Κόμματος (TDP), κ. Ζουλφικάρ Ζεϊνούλα, και ο Αντιπρόεδρος, κ. Ερσίν Κεράλα, βρίσκονται επίσης σε επίσημη επίσκεψη στο τουρκικό Ψευδοκράτος, κατόπιν πρόσκλησης των επικεφαλής των Τουρκοκυπρίων, για να συμμετάσχουν στις επίσημες τελετές και τα προγράμματα που διοργανώνονται για τον εορτασμό της 52ης επετείου της τουρκικής νίκης της 20ής Ιουλίου στην Κύπρο.Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, στο πλαίσιο του επίσημου προγράμματος, η αντιπροσωπεία του TDP έγινε δεκτή πρώτα από τον αυτοαποκαλούμενο Πρόεδρο των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμαν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγιναν αμοιβαίες αξιολογήσεις για τους αδελφικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, την κοινή τους ιστορία και τις σχέσεις με τον τουρκικό κόσμο.