Προσήχθησαν 19... Συνελήφθησαν 2... Μία 25χρονη και ένας 32χρονος μετά τα επεισόδια στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης

Στη σύλληψη δύο από τα συνολικά 19 άτομα που προσήχθησαν για την ένταση που σημειώθηκε το μεσημέρι στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, με...



Ειδικότερα, συνελήφθησαν 25χρονη και 32χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και για διατάραξη κοινής ειρήνης.



Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, «ομάδα περίπου 20 ατόμων που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση αλληλεγγύης από τις πρωινές ώρες, επιχείρησαν να διασπάσουν με τη χρήση σωματικής βίας αστυνομικό φραγμό»



«Οι αστυνομικές δυνάμεις απώθησαν τους συγκεντρωμένους, οι οποίοι αφού ενσωματώθηκαν σε πλήθος έτερων συγκεντρωμένων ατόμων στο σημείο, εκδήλωσαν εκ νέου επίθεση σε βάρος των αστυνομικών», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Στη σύλληψη δύο από τα συνολικά 19 άτομα που προσήχθησαν για την ένταση που σημειώθηκε το μεσημέρι στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά την απόφαση για προσωρινή κράτηση του 25χρονου κατηγορούμενου για την υπόθεση της φονικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα