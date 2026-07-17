Η ιστορία της Αγίας Μαρίνας στα Ελληνοαλβανικά σύνορα: Η εκκλησία με το πολυβολείο μπροστά της...

Ένα απ’ τα ενδοξότερα βουνά της Δυτικής Μακεδονίας (υψόμ. 1081) είναι η Φλατσάτα, που βρίσκεται στην περιοχή των Ελληνοαλβανικών συνόρων, α...









Ένα απ’ τα ενδοξότερα βουνά της Δυτικής Μακεδονίας (υψόμ. 1081) είναι η Φλατσάτα, που βρίσκεται στην περιοχή των Ελληνοαλβανικών συνόρων, ανάμεσα στα χωριά Οινόη και Ιεροπηγή Καστοριάς.Το εν λόγω όρος με τις απότομες πλαγιές και τις βαθιές χαράδρες είναι γνωστό και φημισμένο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, διότι κατά τη φοβερή χρονική περίοδο 1946-49, αποτέλεσε σημαντικότατο οχυρό του ένδοξου Εθνικού μας Στρατού.Την Άνοιξη του 1949, ο Διοικητής και οι γενναίοι άνδρες του 4ου Λόχου του 565 Τ.ΠΖ. που υπεράσπιζαν τη Φλατσάτα, οικοδόμησαν στην κορυφή της ένα εκκλησάκι επ’ ονόματι και προς τιμήν της Υπερμάχου Στρατηγού μας, της Παναγίας. Αυτός ο αρχικός ναός της Παναγίας ερειπώθηκε περί το έτος 1970, ανοικοδομήθηκε όμως τάχιστα, αυτή τη φορά προς τιμήν της αγίας Μαρίνας, απ’ τον τότε Διοικητή και τον Υποδιοικητή της XV Μεραρχίας ΠΖ. Το εκκλησάκι αυτό πανηγυρίζει κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου, εορτή της αγίας Μαρίνας, και δέχεται πληθώρα επισκεπτών – προσκυνητών απ’ όλη την περιοχή της Καστοριάς.