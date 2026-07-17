Ακριβώς ότι έλεγε και ο Μουσολίνι... «Σε 24 ώρες θα πίνουμε καφέ στην Αθήνα» λέει τούρκος αναλυτής σε εθνικό δίκτυο!

Να πει κάποιος στον μπαρμπα-τούρκο πως τα ίδια ακριβώς έλεγε και ο Μουσολίνι και τα αποτελέσματα τα είδε όλος ο πλανήτης και ακόμη τα συζ...
Να πει κάποιος στον μπαρμπα-τούρκο πως τα ίδια ακριβώς έλεγε και ο Μουσολίνι και τα αποτελέσματα τα είδε όλος ο πλανήτης και ακόμη τα συζητάει... Κι αυτά που θα πάθουν οι τούρκοι θα τα συζητάνε για άλλα 200 - 300 χρόνια...
Οι νεο-Οθωμανοί Τούρκοι θεωρούν την χώρα μας ξέφραγο αμπέλι και τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, ανίκανες να διαφυλάξουν τον εθνικό μας χώρο, σε μια φιλοσοφία που αποτελεί την επιτομή της ανοησίας και της αλαζονείας που διακατέχει την Άγκυρα εδώ και χρόνια.
Ο απόστρατος Συνταγματάρχης του τουρκικού στρατού Τσαγλάρ Οζέρ σε τηλεοπτική μετάδοση μας αποκάλυψε το πως υπολογίζουν οι Τούρκοι τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, απειλώντας ταυτόχρονα το Καστελόριζο και πως αξιολογεί τις ελληνοϊσραηλινές σχέσεις.
Οι Τούρκοι διάγουν περίοδο εξαιρετικής "αλαζονείας" ειδικά στον εξωτερικό τομέα, έχοντας την πεποίθηση ότι αποτελούν παγκόσμια δύναμη, αλλά όπως λέει και η παροιμία "τα μερμύγκια πριν εξολοθρευτούν βγάζουν φτερά".
Ο ασεβής και αλαζόνας Τούρκος απόστρατος Αξιωματικός αναφέρει:
«Σας προειδοποιώ για ακόμη μία φορά. Αν τα πράγματα φτάσουν σε σύγκρουση, οι Τούρκοι διοικητές θα πίνουν τον καφέ τους στην Αθήνα μέσα σε 24 ώρες. Ελλάδα..όταν οι Γερμανοί Ναζί κατέλαβαν τη χώρα σας από τον βορρά έως τον νότο μέσα σε μία νύχτα κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Όταν μια γερμανική αεραποβατική μεραρχία σχεδόν 10.000 στρατιωτών αποβιβάστηκε στην Κρήτη μέσα σε μία νύχτα, μείνατε άφωνοι. Παραλίγο να γίνετε όλοι ξανθοί και γαλανομάτηδες.
Η Τουρκία έστειλε βοήθεια στην Ελλάδα (αναφέρει και τα ελληνικά πυρομαχικά από το 1922). Ο ελληνικός λαός υπέφερε πολύ εκείνη την περίοδο. Εμείς στείλαμε επισιτιστική βοήθεια από το Εντρέμιτ στη Μυτιλήνη. Ήταν σχεδόν ετοιμοθάνατοι.
Το μεγαλόψυχο τουρκικό έθνος έστειλε τρόφιμα σε έναν λαό με τον οποίο είχε πολεμήσει στο παρελθόν. Η Ελλάδα δεν χρησιμοποίησε το επιχείρημα ότι “τα νησιά έχουν δική τους Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη” απέναντι στην Ιταλία στο Ιόνιο Πέλαγος.
Εδώ βρίσκεται η προδοσία. Ας υποθέσουμε ότι το Καστελλόριζο αποτελεί μέρος της υφαλοκρηπίδας. Τότε τι θα κάνουμε; Δεν θα βγαίνουμε στη θάλασσα;
Δεν πρέπει να υπάρχει απολύτως καμία στρατιωτική δραστηριότητα στα νησιά. Σας προειδοποιώ ξανά, οι συνέπειες θα είναι πολύ σοβαρές. Το Ισραήλ θέλει να χρησιμοποιήσει την Ελλάδα ως πληρεξούσιο και ως στήριγμά του, ενώ οι Έλληνες πέφτουν σε αυτή την παγίδα».
Δείτε και το βίντεο... Μιλάμε για κανάλι εθνικής εμβέλειας στην τουρκία και όχι κανένα περιθωριακό...
Ανιδεος Τούρκος υποστηρίζει ότι οι Γερμανοί κατέλαβαν την Ελλάδα σε 24 ώρες .Η επιχείρηση Μαρίτα κράτησε 24 μέρες και μαζί με την μάχης της Κρήτη σύνολο 60 ημέρες.Μπουνταλακο πάρε πούλο pic.twitter.com/1PFGVQjyY5— Giorgos 🇬🇷 (@giorgosptk) July 15, 2026
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