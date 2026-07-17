Ακριβώς ότι έλεγε και ο Μουσολίνι... «Σε 24 ώρες θα πίνουμε καφέ στην Αθήνα» λέει τούρκος αναλυτής σε εθνικό δίκτυο!

Να πει κάποιος στον μπαρμπα-τούρκο πως τα ίδια ακριβώς έλεγε και ο Μουσολίνι και τα αποτελέσματα τα είδε όλος ο πλανήτης και ακόμη τα συζ...









Δείτε και το βίντεο... Μιλάμε για κανάλι εθνικής εμβέλειας στην τουρκία και όχι κανένα περιθωριακό...

Ανιδεος Τούρκος υποστηρίζει ότι οι Γερμανοί κατέλαβαν την Ελλάδα σε 24 ώρες .Η επιχείρηση Μαρίτα κράτησε 24 μέρες και μαζί με την μάχης της Κρήτη σύνολο 60 ημέρες.Μπουνταλακο πάρε πούλο pic.twitter.com/1PFGVQjyY5 — Giorgos 🇬🇷 (@giorgosptk) July 15, 2026

Οι νεο-Οθωμανοί Τούρκοι θεωρούν την χώρα μας ξέφραγο αμπέλι και τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, ανίκανες να διαφυλάξουν τον εθνικό μας χώρο, σε μια φιλοσοφία που αποτελεί την επιτομή της ανοησίας και της αλαζονείας που διακατέχει την Άγκυρα εδώ και χρόνια.Ο απόστρατος Συνταγματάρχης του τουρκικού στρατού Τσαγλάρ Οζέρ σε τηλεοπτική μετάδοση μας αποκάλυψε το πως υπολογίζουν οι Τούρκοι τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, απειλώντας ταυτόχρονα το Καστελόριζο και πως αξιολογεί τις ελληνοϊσραηλινές σχέσεις.Οι Τούρκοι διάγουν περίοδο εξαιρετικής "αλαζονείας" ειδικά στον εξωτερικό τομέα, έχοντας την πεποίθηση ότι αποτελούν παγκόσμια δύναμη, αλλά όπως λέει και η παροιμία "τα μερμύγκια πριν εξολοθρευτούν βγάζουν φτερά".Ο ασεβής και αλαζόνας Τούρκος απόστρατος Αξιωματικός αναφέρει: