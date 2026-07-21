Από το κέντρο του Αιγαίο οι Belharra θα ελέγχουν την Τουρκία και θα την βομβαρδίζουν...

Οι τρεις ελληνικές Belharra αναμένεται να… πέσουν κατευθείαν στα βαθιά και να αναλάβουν δράση απο το πρώτο πλοίο. Οι τεράστιες δυνατότη...





Οι τεράστιες δυνατότητες που διαθέτουν οι γαλλικές φρεγάτες, σε συνεργασία με τις νέες κορβέτες του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού (σ.σ. οι Gowind 3100) αλλά και τις εκσυγχρονισμένες ΜΕΚΟ, αναμένεται να φανούν ξεκάθαρα και στο πεδίο από το πρώτο πλοίο.Αρκεί μία γαλλική φρεγάτα να σταθμεύσει στο κεντρικό Αιγαίο και θα μπορεί να μπλοκάρει όλο τουρκικό εναέριο χώρο στα παράλια της Τουρκίας.Δηλαδή, για να γίνει κατανοητό, δεν θα μπορεί να σηκωθεί τίποτα από την Τουρκία χωρίς οι Έλληνες να το γνωρίζουν.Το γαλλικό Sea Fire 500 των Belharra, με εμβέλεια 500 χλμ, μπορεί να ιχνηλατήσει 800 στόχους ταυτόχρονα και να κατευθύνει 16 βλήματα ταυτόχρονα σε 16 στόχους.Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Naval Group, η FDI HN (Belharra) θα διαθέτει τις καλύτερες τεχνολογίες των Naval Group, Thales και MBDA, οι οποίες περιλαμβάνουν «τους πυραύλους ASTER 30 B1 και Exocet MM40 Block 3c».Οι ASTER 30 B1 είναι ότι καλύτερο μπορούσε να βρει η Ελλάδα σε πύραυλο, αφού μπορούν να πλήξουν αεροσκάφη, πυραύλους κατά πλοίων, drones και βαλλιστικούς πυραύλους σε απόσταση άνω των 100 χλμ (σ.σ. ακόμα και 120 χλμ).Ένας ASTER 30 B1 φτάνει ταχύτητα 4,5 max και μπορεί να φτάσει σε ύψος τα 30 χλμ.Την ίδια ώρα, τα ελληνικά Rafale με τους Meteor, με ακτίνα δράσης που φτάνει τα 100 χλμ και Νo Escape Zone ακτίνας τουλάχιστον 60 χλμ., θα παρέχουν ένα εναέριο τοίχος προστασίας στις ελληνικές Belharra.Oι Τούρκοι δεν θα μπορούν να προσεγγίσουν τις ελληνικές φρεγάτες (σ.σ. ούτε με UAV ούτε με μαχητικα) και τα ελληνικά Rafale, όπως και δεν θα μπορούν να αποφύγουν τα πυρά τους.sportime.gr