Σχολή Ικάρων: Υπεγράφη η σύμβαση δωρέας Λασκαρίδη για τις νέες εγκαταστάσεις της 5ης Μοίρας

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη σήμερα (21.07.2026), στην τελετή υπογραφής σύμβασης για την δωρεά που αφορά την κατασκ...

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη σήμερα (21.07.2026), στην τελετή υπογραφής σύμβασης για την δωρεά που αφορά την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων της 5ης Μοίρας Ικάρων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο «Υπσγός (Ι) Νικόλαος Σιαλμάς» στη Σχολή Ικάρων.Το έργο κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων της 5ης Μοίρας στη Σχολή Ικάρων υλοποιείται με δωρεά του Υποναυάρχου ε.τ. Παναγιώτη Λασκαρίδη ΠΝ, Διευθύνοντος Συμβούλου της Lavinia Corp. Laskaridis Shipping Co.Ltd. και Προέδρου του Ιδρύματος «Αικατερίνης Λασκαρίδη».Η υπογραφή της σύμβασης έγινε από τον Διοικητή της Σχολής Ικάρων Υποπτέραρχο (Ι) Ιωάννη Καραμάνη και τον δωρητή Παναγιώτη Λασκαρίδη.Η τελετή σηματοδοτεί την έναρξη ενός έργου το οποίο θα υπηρετήσει τη διαβίωση και την εκπαίδευση των Ικάρων.Το νέο διώροφο οίκημα κοιτώνων Ικάρων, συνολικής επιφανείας περίπου 4.000 τ.μ., προβλέπεται να διαθέτει 128 κλίνες (64 σε κάθε όροφο), καθώς και ειδικά διαμορφωμένους χώρους μελέτης.Το εκτιμώμενο κόστος του εγχειρήματος αγγίζει τα 4,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια εγκατάσταση υψηλών προδιαγραφών, φιλική προς το περιβάλλον και σύμφωνη με τις σύγχρονες επιταγές περί εξοικονόμησης ενέργειας.