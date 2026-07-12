Ψάξτε... Τρεις εύκολοι τρόποι για να εντοπίσετε τυχόν κρυφές κάμερες σε ξενοδοχεία και Airbnb

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα διαπιστώθηκε πως το 11% των ενοικιαστών στις ΗΠΑ έχει ανακαλύψει τουλάχιστον, μια κρυφή κάμερα κατά τη διάρκεια ...



Τι να κάνετε αν βρείτε μία κάμερα



Αφού εντοπίσετε μια κάμερα, αποσυνδέστε την αμέσως χωρίς να την καταστρέψετε, επειδή το υλικό της κάμερας μπορεί να περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Εάν βρίσκεστε σε ξενοδοχείο θα πρέπει το περιστατικό να αναφερθεί πρώτα στη ρεσεψιόν και στη συνέχεια στην αστυνομία.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών (60%) δηλώνει πως ανησυχεί για την πιθανότητα να υπάρχουν κρυφές κάμερες σε ξενοδοχεία ή ακίνητα της Airbnb.Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα διαπιστώθηκε πως το 11% των ενοικιαστών έχει ανακαλύψει τουλάχιστον, μια κρυφή κάμερα κατά τη διάρκεια της διαμονής τους σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια.Οι καταγγελίες για κρυφές κάμερες έχουν αυξηθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, δεδομένου ότι πλέον, είναι πιο εύκολο να αγοράσει κάποιος μία τέτοια κάμερα χάρη και στις προσιτές τιμές, δηλώνει ο Κένεθ Μπομπέις, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας πληροφοριών Global Threat Solutions.Σύμφωνα με το CNBC, στη Νότια Κορέα, περισσότερες από 30.000 περιπτώσεις βιντεοσκόπησης με κρυφές κάμερες αναφέρθηκαν στην αστυνομία από το 2013 έως και το 2018.Πώς να εντοπίσετε κρυφές κάμερεςΌταν ψάχνετε για κρυφές κάμερες, ξεκινήστε από δωμάτια όπως το μπάνιο και τα υπνοδωμάτια. Οι οικοδεσπότες της Airbnb επιτρέπεται να έχουν κάμερες στα ακίνητά τους, αλλά οφείλουν προηγουμένως, να έχουν ενημερώσει τους επισκέπτες. Επίσης, οι κάμερες απαγορεύεται να τοποθετούνται σε ιδιωτικούς χώρους.Τις περισσότερες φορές, οι κρυμμένες κάμερες τοποθετούνται μέσα σε οικιακές συσκευές, όπως σε φώτα, θερμοστάτες και συνδεδεμένα ρολόγια. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να βρίσκεται μια κρυμμένη κάμερα σε κάποιο από αυτά τα αντικείμενα, φωτίστε με τον φακό του κινητού σας προς το σημείο αυτό.2. Ψάξτε το δίκτυο Wi-FiΜια κρυμμένη κάμερα προκειμένου να λειτουργεί πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε ένα τοπικό δίκτυο Wi-Fi. Εφαρμογές που σκανάρουν το Wi-Fi, όπως το Fing, μπορούν να εντοπίσουν τις συσκευές του δικτύου που είναι κάμερες.Οι συγκεκριμένες συσκευές σκανάρουν συχνότητες που είναι συνδεδεμένες με κρυφές κάμερες. Κάποιος μπορεί να τις αγοράσει στο Amazon ή στο AliExpress.