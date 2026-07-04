Κίνδυνος για πυρκαγιές τη Δευτέρα: Στο «4» η κεντρική Μακεδονία – Σε ποιες περιοχές χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται ο κρατικός μηχανισμός για τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, καθώς ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς πο...

Θεσσαλονίκη

Χαλκιδική

Περιοχές του Κιλκίς και των Σερρών Η πρόβλεψη για τη Δευτέρα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το τελευταίο διάστημα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφει αυξημένο αριθμό πυρκαγιών, με διαδοχικά περιστατικά που έχουν προκαλέσει σημαντική επιχειρησιακή κινητοποίηση των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος.



Η εμπειρία των τελευταίων ημερών αποδεικνύει ότι ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί, όταν συνδυάζεται με υψηλές θερμοκρασίες, ξηρή βλάστηση, ισχυρούς ανέμους και έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα, να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρκαγιά, με σοβαρές επιπτώσεις.



Στο «κίτρινο» η μισή χώρα (Κατηγορία κινδύνου 3)



Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παρουσιάζεται σε εκτεταμένα τμήματα της επικράτειας, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων:



Ολόκληρη την Αττική και τη Βοιωτία

Τις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου

Μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου (Αχαΐα, Ηλεία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία)

Τη Θεσσαλία (Λάρισα, Μαγνησία) και τη Φθιώτιδα

Τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την κεντρική και ανατολική Κρήτη

Τα νησιά του Ιονίου και τη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα

Τη Νότια Εύβοια και τη Λέσβο









Η πρόβλεψη για τη Δευτέρα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το τελευταίο διάστημα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφει αυξημένο αριθμό πυρκαγιών, με διαδοχικά περιστατικά που έχουν προκαλέσει σημαντική επιχειρησιακή κινητοποίηση των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος.Η εμπειρία των τελευταίων ημερών αποδεικνύει ότι ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί, όταν συνδυάζεται με υψηλές θερμοκρασίες, ξηρή βλάστηση, ισχυρούς ανέμους και έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα, να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρκαγιά, με σοβαρές επιπτώσεις.Στο «κίτρινο» η μισή χώρα (Κατηγορία κινδύνου 3)Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παρουσιάζεται σε εκτεταμένα τμήματα της επικράτειας, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων:

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται ο κρατικός μηχανισμός για τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, καθώς ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας χτυπά «καμπανάκι» για αρκετές περιοχές της Ελλάδας.Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται η Κεντρική Μακεδονία, όπου ο κίνδυνος εκδηλωσης πυρκαγιάς αγγίζει την Κατηγορία 4 (Πολύ Υψηλή), ενώ στο «κίτρινο» (Κατηγορία 3 – Υψηλή) βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.Οι περιοχές στο «πορτοκαλί» (Κατηγορία κινδύνου 4)Πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας: