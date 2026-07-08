8η μαύρη επέτειος πυρκαγιάς στο Μάτι: Με αγρυπνία ξεκινούν σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης των θυμάτων

«Οκτώ χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμιση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται κ...

«Οκτώ χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμιση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η Πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν» τονίζει σε ανακοίνωσή του, για τη μαύρη επέτειο της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών.Εκδηλώσεις μνήμης, οι οποίες κορυφώνονται αύριο Πέμπτη, στο χώρο της τραγωδίας που συγκλόνισε όλη τη χώρα στις 23 Ιουλίου 2018, αφήνοντας πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές, διοργανώνουν ο Σύλλογος και ο δήμος Μαραθώνα.Στο πλαίσιο αυτό, απόψε (Τετάρτη 22 Ιουλίου), θα τελεστεί αγρυπνία στη μνήμη των θυμάτων στον ναό Αγ. Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, όπου και το μνημείο των Θυμάτων. Επίσης, την περασμένη Κυριακή (19 Ιουλίου) τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο των θυμάτων της πυρκαγιάς στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Μάτι, όπου παραβρέθηκαν συγγενείς και φίλοι των θυμάτων, καθώς και κάτοικοι της περιοχής.Αύριο οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας, έως την Αργυρά Ακτή.