ΕΚΤΑΚΤΟ! Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος λαθρομετενάστης για την δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου!

Ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη για την δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθ...



Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα.



Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛΑΣ ο 28χρονος συνελήφθη πριν από λίγο από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.



Κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του 73χρονου ποινικολόγου που έλαβε χώρα χθες, στο κέντρο της Αθήνας.

Ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη για την δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.