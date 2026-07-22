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ΕΚΤΑΚΤΟ! Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος λαθρομετενάστης για την δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου!

Ιουλίου 22, 2026

  Ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη για την δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθ...

 



Ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη για την δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.

Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛΑΣ ο 28χρονος συνελήφθη πριν από λίγο από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του 73χρονου ποινικολόγου που έλαβε χώρα χθες, στο κέντρο της Αθήνας.

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