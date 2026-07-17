Εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης με 821 δενδρύλλια στα Ιωάννινα

Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας εντόπισε το πρωί της Πέμπτης (16/7) φυτεία κάν...



Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση εμπλεκόμενων ατόμων στην υπόθεση είναι σε εξέλιξη.

Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας εντόπισε το πρωί της Πέμπτης (16/7) φυτεία κάνναβης με 821 δενδρύλλια στα Ιωάννινα.Μετά από αστυνομική επιχείρηση που οργανώθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στον χώρο της φυτείας:- 721 δενδρύλλια κάνναβης φυτεμένα στο έδαφος,- 100 δενδρύλλια κάνναβης σε πλαστικά κυτία φυτωρίου, με σκοπό τη μεταφύτευσή τους στο έδαφος,- Μία ηλεκτρική γεννήτρια,- Μία πιεστική αντλία,- Μία αντλία βύθισης,- Μία αξίνα καιΚλείσιμο- Διάφορα οικιακά σκεύη.