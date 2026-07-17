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Εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης με 821 δενδρύλλια στα Ιωάννινα

Ιουλίου 17, 2026

  Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας εντόπισε το πρωί της Πέμπτης (16/7) φυτεία κάν...

 



Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας εντόπισε το πρωί της Πέμπτης (16/7) φυτεία κάνναβης με 821 δενδρύλλια στα Ιωάννινα.
Μετά από αστυνομική επιχείρηση που οργανώθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στον χώρο της φυτείας:

- 721 δενδρύλλια κάνναβης φυτεμένα στο έδαφος,
- 100 δενδρύλλια κάνναβης σε πλαστικά κυτία φυτωρίου, με σκοπό τη μεταφύτευσή τους στο έδαφος,
- Μία ηλεκτρική γεννήτρια,

- Μία πιεστική αντλία,
- Μία αντλία βύθισης,
- Μία αξίνα και

Κλείσιμο- Διάφορα οικιακά σκεύη.


Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση εμπλεκόμενων ατόμων στην υπόθεση είναι σε εξέλιξη.

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