Εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης με 821 δενδρύλλια στα Ιωάννινα

Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας εντόπισε το πρωί της Πέμπτης (16/7) φυτεία κάν...
Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας εντόπισε το πρωί της Πέμπτης (16/7) φυτεία κάνναβης με 821 δενδρύλλια στα Ιωάννινα.
Μετά από αστυνομική επιχείρηση που οργανώθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στον χώρο της φυτείας:
- 721 δενδρύλλια κάνναβης φυτεμένα στο έδαφος,
- 100 δενδρύλλια κάνναβης σε πλαστικά κυτία φυτωρίου, με σκοπό τη μεταφύτευσή τους στο έδαφος,
- Μία ηλεκτρική γεννήτρια,
- Μία πιεστική αντλία,
- Μία αντλία βύθισης,
- Μία αξίνα και
Κλείσιμο- Διάφορα οικιακά σκεύη.
Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση εμπλεκόμενων ατόμων στην υπόθεση είναι σε εξέλιξη.
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