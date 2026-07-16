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Χαλκιδική: 16χρονη εισέβαλε σε μίνι μάρκετ με φαλτσέτα και έκλεψε 265 ευρώ! Μέσα και ο πατέρας της...

Ιουλίου 17, 2026

   Πανικό προκάλεσε μία ανήλικη σε μίνι μάρκετ της Χαλκιδικής όταν εισέβαλε μέσα στο κατάστημα για να κάνει ληστεία υπό την απειλή φαλτσέτα...

  



Πανικό προκάλεσε μία ανήλικη σε μίνι μάρκετ της Χαλκιδικής όταν εισέβαλε μέσα στο κατάστημα για να κάνει ληστεία υπό την απειλή φαλτσέτας και φορώντας χειρουργική μάσκα.

Η 16χρονη μπούκαρε στο μίνι μάρκετ σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική, για ληστεία και άρπαξε από το ταμείο το χρηματικό ποσό των 265 ευρώ.

Η ληστεία σημειώθηκε, χθες το μεσημέρι (16/7/2026), με την ανήλικη να εντοπίζεται και να συλλαμβάνεται άμεσα από αστυνομικούς του Α.Τ. Καλλικράτειας.

Στην κατοχή της βρέθηκε η φαλτσέτα που φέρεται να χρησιμοποίησε, η ιατρική μάσκα και το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.

Μαζί της συνελήφθη και ο πατέρας της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

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