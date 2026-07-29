Μάνδρα - Χειροπέδες σε 56χρονο: Είχε μετατρέψει το σπίτι-οπλοστάσιο σε παράνομο εκτροφείο ζώων

Ένα ολόκληρο οπλοστάσιο με δεκάδες τουφέκια, καραμπίνες, ημιαυτόματα και πιστόλια εντόπισαν οι Αρχές στη Μάνδρα και πέρασαν χειροπέδες στ...











Η επέμβαση των αστυνομικών οδήγησε στην ασφαλή απομάκρυνση 9 σκύλων, 4 κουταβιών κι ενός αλόγου που διαβιούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες. Η επέμβαση των αστυνομικών οδήγησε στην ασφαλή απομάκρυνση 9 σκύλων, 4 κουταβιών κι ενός αλόγου που διαβιούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες.













Παράλληλα, εντός της οικίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 32 όπλα, 7.477 φυσίγγια πυροβόλων όπλων, 2.700 σφαιρίδια αεροβόλου όπλου, 5 σπαθιά, 7 διόπτρες και 2 τσεκούρια. Παράλληλα, εντός της οικίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 32 όπλα, 7.477 φυσίγγια πυροβόλων όπλων, 2.700 σφαιρίδια αεροβόλου όπλου, 5 σπαθιά, 7 διόπτρες και 2 τσεκούρια.











Σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την ευζωία των ζώων συντροφιάς και του νόμου περί όπλων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την ευζωία των ζώων συντροφιάς και του νόμου περί όπλων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Ένα ολόκληρο οπλοστάσιο με δεκάδες τουφέκια, καραμπίνες, ημιαυτόματα και πιστόλια εντόπισαν οι Αρχές στη Μάνδρα και πέρασαν χειροπέδες στον 56χρονο ιδιοκτήτη του. Συν τοις άλλοις, ο συλληφθείς είχε μετατρέψει το σπίτι-οπλοστάσιο σε παράνομο εκτροφείο ζώων.Άμεσα ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας και ξεκίνησε η διαδικασία ασφαλούς απομάκρυνσης των ζώων και η παράδοσή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες, προκειμένου να τύχουν της απαραίτητης προστασίας και φροντίδας.