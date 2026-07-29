Ο Χίτλερ έδωσε στην Τουρκία 189 τόνους χρυσού που έκλεψε από τους Εβραίους

















Οι New York Times αποκαλύπτουν έκθεση που θα δημοσιοποιθεί την Τρίτη στην οποία υπάρχουν ατράνταχτα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ναζιστική Γερμανία μοίρασε μέρος από το χρυσό που άρπαξε από χώρες που κατείχε σε χώρες που συνεργάστηκαν ή κράτησαν στάση ουδετερότητας και την διευκόλυναν. Μεταξύ αυτών και η Τουρκία.Σύμφωνα με το προσχέδιο της έκθεσης που αποκαλύπτουν οι New York Times «μεγάλο μέρος του λεηλατημένου πλούτου κατευθύνθηκε μέσω της Ελβετίας για να πληρώσει άλλα ουδέτερα κράτη για ζωτικές προμήθειες και διευκολύνσεις που στήριξαν τον στρατό του Χίτλερ τα τελευταία χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου».Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αμερικανών ο χρυσός που μοιράστηκε προερχόταν σε μεγάλο ποσοστό από τα θύματα του Ολοκαυτώματος.Οι χώρες που επωφελήθηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία ήταν σίγουρα η Τουρκία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.Πριν καν δημοσιευθεί η τελική έκθεση των 200 σελίδων, έχει προκαλέσει συζητήσεις τόσο εντός όσο και εκτός της ΗΠΑ.Εβραϊκές ομάδες και άλλοι που εμπλέκονται σε νομικές διαμάχες με την Ελβετική Κυβέρνηση και τις τρεις μεγάλες τράπεζες της χώρας ανησυχούν ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προσπαθεί να «καλύψει» την Ελβετία.Αμερικανοί διπλωμάτες προσπαθούν εδώ και χρόνια να εκτονώσουν την ελβετική οργή για μια έκθεση του 1997 που περιέγραφε με λεπτομέρειες πώς η Ελβετία βοήθησε τον Χίτλερ και ανέστειλε τις προσπάθειες να ανακτήσει το κλεμμένο χρυσό των Ναζί μετά την παράδοση της Γερμανίας.Σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση που θα δημοσιοποιηθεί την Τρίτη περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια σε λεηλατημένο ναζιστικό χρυσό, -αξίας 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σήμερα- χρησιμοποιήθηκαν για να πληρώσουν οι Γερμανοί, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Σουηδία και την Τουρκία για πολεμικό υλικό.Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «τα τρία τέταρτα του ποσού αυτού μεταφέρθηκαν από τη Γερμανία μέσω της Ελβετικής Εθνικής Τράπεζας».Οι λεπτομέρειες της έκθεσης για την προέλευση του χρυσού είναι ανατριχιαστικές: χρυσός αξίας περίπου 40 εκατομμυρίων δολαρίων, βρίσκεται στον λογαριασμό «Melmer Account», που φέρει το όνομα του αξιωματικού των SS που τον διαχειριζόταν.Οι ράβδοι χρυσού που προέρχονται από χρυσά δόντια θυμάτων του ολοκαυτώματος και από τα κοσμήματα τους.Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι δύο μεγάλες γερμανικές τράπεζες, η Dresdner Bank και η Deutsche Bank, πούλησαν χρυσό από τον λογαριασμό Melmer στην Τουρκία για να προμηθεύσουν τη Γερμανία με σκληρό νόμισμα.Καμία από τις τράπεζες δεν έχει κατονομαστεί στη διαδικασία κατηγορίας κατά των ελβετικών τραπεζών ούτε έχει συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις για αποζημίωση θυμάτων.Ωστόσο, η διαπίστωση αυτή φαίνεται να περιλαμβάνει τις δύο τράπεζες, οι οποίες έχουν σημαντικές δραστηριότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες.Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, σε αντίθεση με την Ελβετία, οι περισσότερες από τις άλλες «ουδέτερες» χώρες – ειδικά η Σουηδία – εκπλήρωσαν τις μεταπολεμικές τους συμφωνίες για να αποπληρώσουν το χρυσό και ένα μέρος άλλων περιουσιακών στοιχείων που διέθεταν στο τέλος του πολέμου.Ο πυρήνας της νέας έκθεσης είναι στο πώς οι «ουδέτεροι» βοήθησαν τον Χίτλερ και πόσα κέρδισαν.Τα αποθέματα χρυσού της Τουρκίας, για παράδειγμα, από 27 τόνους πριν τον πόλεμο έφθασαν σε 216 τόνους στο τέλος τους.Πηγή: militaire.gr