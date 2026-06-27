Οι τούρκοι βλέπουν «Παγίδα του ΝΑΤΟ» στην Τουρκία μέσω της Κύπρου... Τι λέει τουρκικό δημοσίευμα

Στήνεται μια παγίδα του ΝΑΤΟ σχετικά με το καθεστώς εγγυητή της Κύπρου. Σύμφωνα με το σχέδιο του ΟΗΕ, τα Βαρώσια, η Μόρφου και η Μεσαορία...

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το σχέδιο του ΟΗΕ για την Κύπρο, το οποίο αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά στο κοινό, προέβλεπε την παράδοση των Βαρωσίων και της Μόρφου στην ελληνοκυπριακή πλευρά.Αλλάζει το σύστημα εγγυήσεωνΣύμφωνα με λεπτομέρειες που αναφέρθηκαν στον ελληνοκυπριακό τύπο, το σχέδιο περιλαμβάνει μια φόρμουλα του ΝΑΤΟ για την αντικατάσταση του Συστήματος Εγγυήσεων του 1960, την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στο νησί και ένα χρονοδιάγραμμα μετάβασης 2-3 ετών.Ανταλλαγές εδαφώνΛεπτομέρειες του σχεδίου, που αποδίδονται στην Ειδική Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άντζελα Χόλγκιν, διέρρευσαν στον ελληνοκυπριακό Τύπο.Σύμφωνα με το σχέδιο, τμήματα των Βαρωσίων, της Μόρφου και της Μεσαριάς θα αφεθούν στην ελληνοκυπριακή πλευρά.Σε αντάλλαγμα, στην τουρκοκυπριακή πλευρά θα υποσχεθούν «αναγνώριση», πολιτική ισότητα, άμεσο εμπόριο, απευθείας πτήσεις και άμεση επαφή.Το πιο κρίσιμο σημείο του σχεδίου ήταν η ασφάλεια.Σύμφωνα με το σχέδιο, το Σύστημα Εγγυήσεων του 1960 θα αντικατασταθεί από τον «τύπο του ΝΑΤΟ».Οι επιλογές περιελάμβαναν την ένταξη του νησιού στο ΝΑΤΟ, την εγκατάσταση δυνάμεων ή βάσεων του ΝΑΤΟ και την παρουσία Τούρκων, Ελλήνων, Βρετανών, Γάλλων και Αμερικανών στρατιωτών στο νησί.Έτσι, τα εγγυητικά δικαιώματα της Τουρκίας θα αντικατασταθούν ουσιαστικά από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ.Μοντέλο χαλαρής κατάστασηςΣύμφωνα με το σχέδιο, στο νησί θα εγκαθιδρυθούν δύο συνιστώσες πολιτείες, δύο κοινοβούλια και μια κεντρική κυβέρνηση με περιορισμένες εξουσίες.Η κεντρική κυβέρνηση θα έχει 5-6 υπουργεία, ένα εκ περιτροπής προεδρικό συμβούλιο και η τουρκοκυπριακή πλευρά θα έχει ουσιαστικά δικαιώματα ψήφου στο Υπουργικό Συμβούλιο.Η ελληνοκυπριακή πλευρά θα μπορούσε να ονομάσει αυτό το μοντέλο «ομοσπονδία», ενώ η τουρκοκυπριακή πλευρά θα μπορούσε να το ονομάσει «συνομοσπονδία».Αυτή η μέθοδος παρουσιάζεται ως «δημιουργική ασάφεια».Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δήλωσε ότι η πολιτική της Τουρκίας στην Κύπρο παραμένει αμετάβλητη, σε απάντηση σε ισχυρισμούς στον ελληνοκυπριακό τύπο σχετικά με σχεδιαζόμενη επιχείρηση.Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας: Η Κόκκινη Γραμμή μαςΤο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι μια διαρκής λύση είναι δυνατή μόνο με ένα μοντέλο δύο κρατών που επιβεβαιώνει την κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού.Η δήλωση ανέφερε: «Η ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων είναι ασφάλεια της Τουρκίας».Σημείωσε επίσης ότι το κυπριακό ζήτημα θα αντιμετωπιστεί σε συνδυασμό με τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης.Τα ελληνοκυπριακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση 5+1 στη Νέα Υόρκη αυτό το καλοκαίρι και ότι το πλαίσιο έχει σχεδιαστεί ως ένα ευέλικτο μοντέλο αποδεκτό και από τις δύο πλευρές.Έτσι, τα ζητήματα του εδάφους, της αναγνώρισης, των απευθείας πτήσεων και του άμεσου εμπορίου έγιναν μέρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Άγκυρας και Βρυξελλών.