Αποκάλυψη «ΣΤΟΧΟΥ»... ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ - Με αυτά τα ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ κατασκεύασαν τον Μύθο του Πολυτεχνείου...!!!

ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΗΔΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΨΕΥΤΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ... ΕΦΤΑΣΑΝ ΝΑ ΜΙΛΑΝΕ ΓΦΙΑ 423ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ... ΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΑ...
ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΗΔΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΨΕΥΤΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ...
ΕΦΤΑΣΑΝ ΝΑ ΜΙΛΑΝΕ ΓΦΙΑ 423ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ... ΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΑ(Κ)ΑΚΙΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ "ΕΣΤΗΣΑΝ" ΤΗΝ "ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΛΑΜΟΓΙΑΣ" ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ.
ΟΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ... ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑΣ ΠΟΥ ΑΝΕΣΥΡΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ...
ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΕΓΑΛΟΣΧΗΜΟΙ (ΟΠΩΣ Ο ΜΠΕΗΣ) ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ ΚΑΙ ΕΨΑΧΝΑΝ ΣΚΑΒΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΓΙΑ... ΟΜΑΔΙΚΟΥΣ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ!
ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:
ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:
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