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«Τι έκανε ρε μ@λ@κ@...»... ΒΙΝΤΕΟ... Έλληνας Πιλότος «κουρεύει το γκαζόν» και δείχνει πως θα φτάσει μέχρι την Άγκυρα κι ακόμη παραπέρα...!!!

Σεπτεμβρίου 03, 2023

ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΦΥΓΟΥΝΕ;;; ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ;;; ΑΟΡΑΤΑ ΚΑΙ ΑΘΟΡΥΒΑ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΤΙ ΧΡΕΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΔΟΝΤΙΑΣ...



ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΦΥΓΟΥΝΕ;;; ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ;;; ΑΟΡΑΤΑ ΚΑΙ ΑΘΟΡΥΒΑ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΤΙ ΧΡΕΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΔΟΝΤΙΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ... ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΙΛΑΜΕ...

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