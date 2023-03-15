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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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«Όποιος δεν μπορεί... να σηκωθεί να φύγει. ΕΔΩ έχει ΠΟΝΟ» Στην πύλη της Σχολής Αλεξιπτωτιστών υποδέχονται ΜΟΝΟ αυτούς που ΘΕΛΟΥΝ να γίνουν οι ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ των ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ

Μαρτίου 15, 2023

   ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΕΣ... ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΛΌΚΑΤΖΗΔΕΣ... Ε ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΟΤΙ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟ. ΘΕΛΕΙ ΨΥΧΗ, ΘΕΛΕΙ ΑΝΤΟΧΗ, ΘΕΛΕΙ ΝΕΥΡΟ ΚΑΙ ΥΠ...


  

ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΕΣ... ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΛΌΚΑΤΖΗΔΕΣ... Ε ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΟΤΙ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟ. ΘΕΛΕΙ ΨΥΧΗ, ΘΕΛΕΙ ΑΝΤΟΧΗ, ΘΕΛΕΙ ΝΕΥΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ.





ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΣΧΑΛ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΥΚΟ... ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:






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