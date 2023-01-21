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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Για να σας δούμε... μπορείτε να φανταστείτε πού είναι τραβηγμένη αυτή η φωτογραφία;

Ιανουαρίου 21, 2023

ΘΑ ΦΡΙΞΟΥΝ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΧΑΛΑΕΙ ΤΟ "ΙΜΑΤΖ" ΑΥΤΗ ΕΙΚΟΝΑ... ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ... ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ...



ΘΑ ΦΡΙΞΟΥΝ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΧΑΛΑΕΙ ΤΟ "ΙΜΑΤΖ" ΑΥΤΗ ΕΙΚΟΝΑ...






ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ... ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥΣ, ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΤΟΛΜΟΥΣΑΝ ΝΑ ΒΟΣΚΑΝΕ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΛΛΑ ΠΡΙΝ ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ... ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΕΞΟΥΝ...








Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΒΗΓΜΕΝΗ ΣΤΟ.... ΚΟΛΩΝΑΚΙ.... ΚΑΠΟΥ ΣΤΟΝ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ...! ΣΟΚ Ε..;;;

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