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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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ΠΡΟΣΟΧΗ... ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ... 17 Νοέμβρη κρατάμε τα παιδιά σπίτι και τους λέμε την αλήθεια!... ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ... Πως η γενιά του Πολυτεχνείου ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟΠΟ ...!!

Νοεμβρίου 11, 2022

Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΚΑΠΟΤΕ...ΜΑΘΕΤΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΥΘΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ... ΜΑΘΕΤΕ Τ...


Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΚΑΠΟΤΕ...ΜΑΘΕΤΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΥΘΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ...

 ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΠΩΣ Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΦΤΑΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΧΑΛΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΒΑΛΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ.






ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΟΥΝ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!





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