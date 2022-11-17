ΠΡΟΣΟΧΗ... ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ... 17 Νοέμβρη κρατάμε τα παιδιά σπίτι και τους λέμε την αλήθεια!... ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ... Πως η γενιά του Πολυτεχνείου ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟΠΟ ...!!

Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΚΑΠΟΤΕ...ΜΑΘΕΤΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΥΘΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ... ΜΑΘΕΤΕ Τ...
Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΚΑΠΟΤΕ...ΜΑΘΕΤΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΥΘΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ...
ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΠΩΣ Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΦΤΑΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΧΑΛΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΒΑΛΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ.
ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΟΥΝ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!
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