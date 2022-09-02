«Τι έκανε ρε μ@λ@κ@...»... ΒΙΝΤΕΟ... Έλληνας Πιλότος «κουρεύει το γκαζόν» και δείχνει πως θα φτάσει μέχρι την Άγκυρα κι ακόμη παραπέρα...!!!

ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΦΥΓΟΥΝΕ;;; ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ;;; ΑΟΡΑΤΑ ΚΑΙ ΑΘΟΡΥΒΑ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΤΙ ΧΡΕΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΔΟΝΤΙΑΣ...
ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΦΥΓΟΥΝΕ;;; ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ;;; ΑΟΡΑΤΑ ΚΑΙ ΑΘΟΡΥΒΑ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΤΙ ΧΡΕΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΔΟΝΤΙΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ... ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΙΛΑΜΕ...
Οι Τούρκοι πάνε πάνω από φρεγάτες....— John Jonnakos (@JohnJonnakos) September 21, 2020
Εμείς ???? Κόβουμε κ γκαζόν !!!!
Αφιερωμένο !!!!!!!
♥️🇬🇷♥️🇬🇷♥️🇬🇷♥️🇬🇷♥️🇬🇷♥️🇬🇷 pic.twitter.com/q0lHwDjd0x
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