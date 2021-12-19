NAVTEX και NOTAM από την Κύπρο για τη γεώτρηση της EXXON: «Απαγόρευση προσέγγισης 500 μέτρων από την εξέδρα»

ΣΤΟΧΟΣ - Δεκεμβρίου 19, 2021 - 0
Οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέδωσαν νέες NAVTEX και ΝΟΤΑΜ με την οποία επεκτείνουν την δέσμευση της περιοχής εντός του βυθοτεμαχίου 10 για εργασίες γεώτρησης μέχρι 18 Μαρτίου 2022. Επιπλέον θέτουν απαγόρευση προσέγγισης του πλωτού γεωτρύπανου σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων και απαγορεύουν κάθε πτήσεις σε ακτίνα 5 ναυτικών μιλίων περιμετρικά του σημείου γεώτρησης.
Ακολουθούν τα κείμενα της NOTAM και των NAVTEX
A1994/21
NOTAMN Q) LCCC/QRACA/IV/NBO/W /000/030/3330N03145E005 A) LCCC B) 2112181305 C) 2203182359 E)
OBSTACLES ERECTED DUE TO DRILLING OPERATIONS IN AREA 5NM RADIUS OF PSN 332936N 0314444E IN THE INTEREST OF FLIGHT SAFETY ALL AIRCRAFT ARE STRONGLY ADVISED NOT TO FLY WITHIN THIS AREA F) SFC G) 3000FT AMSL CREATED: 18 Dec 2021 13:15:00 SOURCE: EUECYIYN
18 1213 UTC DEC 2021
JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO
NAV WRNG NW 426/21
DRILLING OPERATION IN PSN 33-29.604 N 031-44.741 E BY DRILLING SHIP FORTH STENA FROM 18 DEC 21 UNTIL 18 MAR 22.
A SAFETY ZONE OF 500 METERS FROM ANY POINT OF THE OUTER END OF STENA FORTH IS ESTABLISHED. ENTERING THE ABOVE AREA IS PROHIBITED FOR ANY REASON.
VIOLATION OF SAFETY ZONE WILL BE CONSIDER AS CRIMINAL OFFENCE AGAINST REPUBLIC OF CYPRUS LAWS AND THE INTERNATIONAL LAW AT SEA OF 1982.
CANCEL THIS MESSAGE ON 19 MAR 22 0100 UTC.
18 1213 UTC DEC 2021
JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO
NAV WRNG NW 427/21
DRILLING OPERATION IS CONDUCTED IN A CYCLICAL AREA RADIUS 5NM AND CENTER POINT 33-29.604 N 031-44.741 E BY DRILLING SHIP FORTH STENA FROM 18 DEC 21 UNTIL 18 MAR 22.
FOR SAFETY REASONS ALL SHIPS ARE STRONGLY ADVICED TO AVOID ENTERING THE AFOREMENTIONED AREA.
CANCEL THIS MESSAGE ON 19 MAR 2022 0100 UTC.
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