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Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 29, 2021

«Τρελάθηκαν» οι Τούρκοι με το «Παπανικολής»: «Έφτασε 3 χλμ. από τις ακτές μας»!

ΣΤΟΧΟΣ - Σεπτεμβρίου 29, 2021 - 0
Στο Καστελόριζο βρέθηκε το υπερσύγχρονο υποβρύχιο του ΠΝ «Παπανικολής» ,ε τους Τούρκους να αναφέρουν ως μέγιστη πρόκληση, καθώς το «ελληνικό υποβρύχιο τόλμησε να βρεθεί 3 χλμ. από τις ακτές τους»!

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