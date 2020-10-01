Ο ΚΟΥΛΗΣ μικρός πρέπει να διάβαζε πολύ «ΜΠΛΕΚ»... Μόνο έτσι εξηγούνται οι ΑΝΟΗΣΙΕΣ που είπε από την Κρήτη...

ΣΤΟΧΟΣ - Οκτωβρίου 01, 2020 - 0
ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΕΥΤΗΚΑΜΕ ΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ... ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΦΥΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΟΥΜΕ!
ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ, ΑΜΦΙΒΑΛΛΟΥΜΕ ΑΝ ΗΞΕΡΑΝ ΚΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΦΤΕΙ ΤΟΤΕ Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΝ ΒΕΒΑΙΑ ΕΙΧΑΝ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΗΣ.
ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΓΛΥΨΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΜΟΝΟ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΚΟΥΛΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙ.
ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΑΡΑΓΕ ΟΤΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΥΝΟΙΑ; ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΙ Ο «ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ» Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ, Ή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ «ΥΠΗΚΟΟ» ΥΠΟΤΙΜΗΤΙΚΑ;
ΕΔΩ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ. ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΑΙ ΞΑΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙΚΗΨΕΙΣ... «ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ, ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΜΗΝ ΑΝΑΚΑΤΕΥΤΕΙΤΕ, ΣΤΕΙΛΤΕ ΠΡΑΜΑ»! ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΗΔΙΕΣ.
ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΠΑΡΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
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