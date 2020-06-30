Tελευταια Νεα

Τρίτη, Ιουνίου 30, 2020

Τρακτέρ της Αποκάλυψης πήρε φωτιά και ο οδηγός έκανε ζιγκ ζαγκ για να σωθεί (pic & vid)

ΣΤΟΧΟΣ - 30 Ιουνίου - 0
Τρακτέρ

Ένας οδηγός τρακτέρ σκόρπισε τον πανικό, καθώς πήρε φωτιά το σανό που έσερνε και στις δύο καρότσες του!




Της... κολάσεως στο Κράσνονταρ της Ρωσίας χθες, Κυριακή (28/6).




Σε δρόμο της περιοχής, ένας οδηγός τρακτέρ σκόρπισε τον πανικό, καθώς πήρε φωτιά το σανό που έσερνε και στις δύο καρότσες του! Ο οδηγός, δε, προφανώς πανικοβλήθηκε, καθώς τον πλησίαζαν οι φλόγες και αποφάσισε να ακολουθήσει την τακτική... ζιγκ ζαγκ, πηγαίνοντας δεξιά και αριστερά στον δρόμο.

Αυτό, όμως, είχε ως αποτέλεσμα φλεγόμενα ξερόχορτα να πέσουν στα γύρω χωράφια, που επίσης πήραν φωτιά, η οποία, ευτυχώς, δεν πήρε διαστάσεις.


Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

В станице Казанской тракторист ехал с горящим сеном в прицепе ⠀ Пожар произошел 27 июня на улице Ленина в станице Казанской Кавказского района. Очевидцы сняли на видео трактор с горящим прицепом. ⠀ Сообщение о возгорании на пульт диспетчера «01» Кавказского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило в 12:59. На место сразу же отправились пожарно-спасательные подразлеления МЧС России. ⠀ По прибытии в 13:12 они установили, что горит прицеп, а также прилегающая к нему открытая территория на общей площади более 1,5 тыс. кв. м. ⠀ С огнем боролись 17 человек личного состава МЧС России и 7 единиц техники. Было подано 4 ствола «А». В 13:26 пожар удалось локализовать, а в 13:56 его ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. ⠀ kuban24.tv/item/v-stanitse-kazanskoj-ogon-ohvatil-pritsep-s-senom-i-pole

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη KROPNEWS Кропоткин Новости ЧП (@kropnews) στις

« Προηγουμενη
Επομενη »