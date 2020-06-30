Τρακτέρ της Αποκάλυψης πήρε φωτιά και ο οδηγός έκανε ζιγκ ζαγκ για να σωθεί (pic & vid)

Ένας οδηγός τρακτέρ σκόρπισε τον πανικό, καθώς πήρε φωτιά το σανό που έσερνε και στις δύο καρότσες του!
Της... κολάσεως στο Κράσνονταρ της Ρωσίας χθες, Κυριακή (28/6).
Αυτό, όμως, είχε ως αποτέλεσμα φλεγόμενα ξερόχορτα να πέσουν στα γύρω χωράφια, που επίσης πήραν φωτιά, η οποία, ευτυχώς, δεν πήρε διαστάσεις.
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В станице Казанской тракторист ехал с горящим сеном в прицепе ⠀ Пожар произошел 27 июня на улице Ленина в станице Казанской Кавказского района. Очевидцы сняли на видео трактор с горящим прицепом. ⠀ Сообщение о возгорании на пульт диспетчера «01» Кавказского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило в 12:59. На место сразу же отправились пожарно-спасательные подразлеления МЧС России. ⠀ По прибытии в 13:12 они установили, что горит прицеп, а также прилегающая к нему открытая территория на общей площади более 1,5 тыс. кв. м. ⠀ С огнем боролись 17 человек личного состава МЧС России и 7 единиц техники. Было подано 4 ствола «А». В 13:26 пожар удалось локализовать, а в 13:56 его ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. ⠀ kuban24.tv/item/v-stanitse-kazanskoj-ogon-ohvatil-pritsep-s-senom-i-pole
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