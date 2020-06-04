ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ Ο ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ...;;; «Τα Νέα» μοιράζουν τόμους στους Έλληνες για να κατανοήσουμε το Ισλάμ, λες και δεν μας έφτασαν 400 χρόνια...!!!

ΣΤΟΧΟΣ - 04 Ιουνίου - 0
ΜΕΓΑΛΕ ΒΑΓΓΕΛΑ... ΤΡΑΒΑ ΡΙΞΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΚΛΩΤΣΙΕΣ ΕΚΕΙ ΣΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΣΟΥ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΖΟΥΝ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΟΙ ΚΡΥΦΟΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΔΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ Π@Π[@ΡΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ...
ΜΕΓΑΛΕ ΒΑΓΓΕΛΑ... ΜΠΕΣ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΡΑΒΑ ΣΦΑΛΙΑΡΕΣ ΚΙ ΑΣ ΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ. ΠΑΡΤΟΥΣ ΣΥΡΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΝΑ ΔΟΥΣ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΔΕΚΑΔΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2 ΚΑΙ 3 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗ, ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΧΤΙΣΤΟΥΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΩΜΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΝΑΝΕ ΤΟ ΤΖΑΜΙ...
ΤΡΑΒΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΥΝΟ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ ΝΑ ΔΟΥΝ ΚΙ ΕΣΤΙ ΒΕΡΥΚΟΚΟ. ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΕΝΑΝ "ΒΥΘΙΣΜΕΝΟ ΝΑΟ" ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΠΟΥ ΟΙ ΑΝΘΥΠΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ...
ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΜΕΓΑΛΕ... ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΥ ΒΡΩΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΩΣ ΔΟΣΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΑΒΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΟΥ ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΝ Π@ΠαΡΙΕΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΟΙ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΑΣ ΧΤΥΠΑΝΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΚΛΕΨΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΜΑΣ...
ΚΙ ΕΠΕΙΔΗ ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ, ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΟΛΑ ΘΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΠΑΝΩ ΣΟΥ. ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ...
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