Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΤΣΙΜΣΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ...!!!

ΣΤΟΧΟΣ - 03 Απριλίου - 0
Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΡΙΣΗΣ,ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΤΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ,ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ,ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,ΤΙΣ Μ.Κ.Ο ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ Ο.Η.Ε ΓΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΝΔΡΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΠΟΥ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ) ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΥΠΗΡΧΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ(ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΕΙ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ.ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΣΑ ΑΤΟΜΑ ΕΙΧΕ ΗΔΗ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ.
ΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ 24.
ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΒΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΝΔΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ.Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΕΤΡΕΨΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΕΜΕΝΟΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΕΝΩ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 2 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 ΑΤΟΜΑ,ΕΝΩ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΣΕ ΝΑ ΑΝΕΒΟΥΝΕ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ.
ΟΥΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΚΡΑΤΗΣΑΤΕ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤ.ΔΙΕΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΦΟΥ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 10 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΟΡΕΙΣ.
ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΑΦΗΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΗΣ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ Η ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΒΑΤΕΣ.ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ,ΤΙΣ Μ.Κ.Ο ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΛΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.
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