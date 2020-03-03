ΕΞΟΡΓΙΣΤΕΙΤΕ... Βρώμικη προπαγάνδα ΜΕ ΨΕΜΜΑΤΑ από την «Διεθνή Αμνηστία»... ΒΙΝΤΕΟ με ύβρεις για την Ελλάδα από τους ΤΙΠΟΤΕΝΙΟΥΣ ...

ΣΤΟΧΟΣ - 03 Μαρτίου - 0
ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ... ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΕΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΕΙΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΝΑ ΚΑΛΕΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΔΗ ΕΙΔΗΣΗ ΠΕΡΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ.
Η "ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ" ΣΤΟ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΞΕΧΑΣΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣ ΕΠΕΙΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΙΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΑΔΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ...
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΗΦΘΕΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΡΘΩΣΑΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ... ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΨΕΜΜΑ ΤΩΝ ΤΙΠΟΤΕΝΙΩΝ ΤΗΣ "ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ"
Greece must protect people seeking safety instead of leaving them trapped at the Turkish border. pic.twitter.com/HcKUWzS3Cf— Amnesty International (@amnesty) March 2, 2020
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