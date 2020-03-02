Tελευταια Νεα

Δευτέρα, Μαρτίου 02, 2020

ΒΙΝΤΕΟ: Φορτηγά του Στρατού μεταφέρουν προκατασκευασμένους ΦΡΑΚΤΕΣ για τα σύνορα στον Έβρο...

ΣΤΟΧΟΣ - 02 Μαρτίου - 0

ΟΡΓΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΟΡΔΕΣ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΠΟΥ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΒΑΖΟΥΝ ΑΛΛΟΥΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ... 

 ΟΙ ΑΙΩΝΙΕΣ ΚΟΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΣΚΛΗΡΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΕΞΟΥΝ... ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ











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