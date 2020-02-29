ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡ... Οι Αγρότες και Κτηνοτρόφοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης να συμβάλουν στην προσπάθεια διασφάλισης της τάξης και νομιμότητας των συνόρων!

ΣΤΟΧΟΣ - 29 Φεβρουαρίου - 0
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΒΑΘΙΑ ΑΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ.
ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ.
ΕΧΟΥΜΕ , ΘΕΣΕΙ ΕΑΥΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ-ΑΝ ΑΥΤΟ ΚΡΙΘΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ-ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ.
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΘ’ ΟΛΑ ΕΤΟΙΜΟΙ, ΤΟΣΟ ΩΣ ΑΤΟΜΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ, ΝΑ ΣΥΝΔΡΑΜΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΛΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ, ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ.
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