Tελευταια Νεα

Σάββατο, Δεκεμβρίου 14, 2019

ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΜΠΑΡ Ο ΠΟΥΤΙΝ ΚΑΙ Ο ΤΡΑΜΠ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ...

ΣΤΟΧΟΣ - 14 Δεκεμβρίου - 0

Ο ΠΟΥΤΙΝ ΚΑΙ Ο ΟΜΠΑΜΑ ΚΑΘΟΝΤΑΙ Σ’ ΕΝΑ ΜΠΑΡ... ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΕΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΩΤΑΕΙ…






-ΕΠ... ΤΙ ΣΥΖΗΤΑΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΔΥΟ?

-ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ 3ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ, ΑΠΑΝΤΑΕΙ Ο ΠΟΥΤΙΝ

-ΑΛΗΘΕΙΑ? ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ? ΞΑΝΑΡΩΤΑΕΙ Ο ΤΥΠΟΣ

-ΛΟΙΠΟΝ, ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΜΕ 140 ΕΚΑΤ. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ANGELINA JOLIE...!

-ΤΗΝ ANGELINA JOLIE...;;; ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ANGELINA JOLIE ? ΡΩΤΑΕΙ ΠΑΛΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΕΚΠΛΗΚΤΟΣ

ΚΑΙ ΛΕΕΙ Ο ΠΟΥΤΙΝ ΓΥΡΝΩΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΜΠ :

-ΕΙΔΕΣ ΤΙ ΣΟΥ ΕΛΕΓΑ...;;; ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 140 ΕΚΑΤ. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ !!!!!




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