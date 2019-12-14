ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΜΠΑΡ Ο ΠΟΥΤΙΝ ΚΑΙ Ο ΤΡΑΜΠ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ...

ΣΤΟΧΟΣ - 14 Δεκεμβρίου - 0
Ο ΠΟΥΤΙΝ ΚΑΙ Ο ΟΜΠΑΜΑ ΚΑΘΟΝΤΑΙ Σ’ ΕΝΑ ΜΠΑΡ... ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΕΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΩΤΑΕΙ…
-ΕΠ... ΤΙ ΣΥΖΗΤΑΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΔΥΟ?
-ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ 3ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ, ΑΠΑΝΤΑΕΙ Ο ΠΟΥΤΙΝ
-ΑΛΗΘΕΙΑ? ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ? ΞΑΝΑΡΩΤΑΕΙ Ο ΤΥΠΟΣ
-ΛΟΙΠΟΝ, ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΜΕ 140 ΕΚΑΤ. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ANGELINA JOLIE...!
-ΤΗΝ ANGELINA JOLIE...;;; ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ANGELINA JOLIE ? ΡΩΤΑΕΙ ΠΑΛΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΕΚΠΛΗΚΤΟΣ
ΚΑΙ ΛΕΕΙ Ο ΠΟΥΤΙΝ ΓΥΡΝΩΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΜΠ :
-ΕΙΔΕΣ ΤΙ ΣΟΥ ΕΛΕΓΑ...;;; ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 140 ΕΚΑΤ. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ !!!!!
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