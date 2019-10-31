ΒΡΗΚΑΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ...!!! Αννα Μ. η αναρχοκομμουνίστρια θολοκουλτουριάρα... που μαζί με τις υπόλοιπές ξεφτίλισε Ιερά και Όσια...!!

ΣΤΟΧΟΣ - 31 Οκτωβρίου - 0
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΡΙΑ ΤΟΥ ΡΟΥΒΙΚΩΝΑ -ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ- ΦΙΛΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΥΡΙΖΑΙΑ- Η ΑΝΝΑ Μ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΠΟΥ ΞΕΦΤΙΛΙΣΑΝ ΠΡΟΧΘΕΣ ΣΤΗ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΙΑ ΜΑΣ.
ΔΥΝΑΤΟ ΤΡΟΛΑΚΙ ΣΤΟ TWITTER Η ΑΝΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΥΡΙΖΑΙΑ ΜΕ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΖΑΚ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ ΤΗΣ.
ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑ Η ΑΝΝΑ Μ. ΠΟΥ ΤΡΟΛΑΡΕΙ ΑΚΑΤΑΠΑΥΣΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΑΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΤΗΣ...
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΧΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΡΙΑΣ ΘΟΛΟΚΟΥΛΤΟΥΡΙΑΡΑΣ ΚΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΤΗΣ ΒΡΩΜΟΠΑΡΕΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...
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