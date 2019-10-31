Tελευταια Νεα

Πέμπτη, Οκτωβρίου 31, 2019

ΒΡΗΚΑΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ...!!! Αννα Μ. η αναρχοκομμουνίστρια θολοκουλτουριάρα... που μαζί με τις υπόλοιπές ξεφτίλισε Ιερά και Όσια...!!

ΣΤΟΧΟΣ - 31 Οκτωβρίου - 0

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΡΙΑ ΤΟΥ ΡΟΥΒΙΚΩΝΑ -ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ- ΦΙΛΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΥΡΙΖΑΙΑ- Η ΑΝΝΑ Μ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΠΟΥ ΞΕΦΤΙΛΙΣΑΝ ΠΡΟΧΘΕΣ ΣΤΗ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΙΑ ΜΑΣ.








ΔΥΝΑΤΟ ΤΡΟΛΑΚΙ ΣΤΟ TWITTER Η ΑΝΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΥΡΙΖΑΙΑ ΜΕ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΖΑΚ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ ΤΗΣ.

ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑ Η ΑΝΝΑ Μ. ΠΟΥ ΤΡΟΛΑΡΕΙ ΑΚΑΤΑΠΑΥΣΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΑΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΤΗΣ...

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΧΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΡΙΑΣ ΘΟΛΟΚΟΥΛΤΟΥΡΙΑΡΑΣ ΚΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΤΗΣ ΒΡΩΜΟΠΑΡΕΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...





« Προηγουμενη
Επομενη »