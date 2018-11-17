ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ...!!! «ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΣ» ΝΑ 'ΣΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕ ΠΟΥ ΧΑΡΙΣΕΣ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΧΡΕΗ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑ ΚΙ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ Μ@Λ@ΚΕΣ!

ΣΤΟΧΟΣ - 17 Νοεμβρίου - 0
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ -ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΥΒΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΙΤΑΙ- ΔΕΝ ΧΑΡΙΣΕ ΜΟΝΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΧΡΕΗ (ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ…ΔΑΝΕΙΑ) ΑΛΛΑ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΣΤΕΓΑΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΝΑΝΕ ΠΡΩΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΕΦΕΡΕ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΦΩΣ ΝΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ...
ΑΥΞΗΣΕ 2,5 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ, ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΘΩΝΑ ΤΟ 1971 (7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ), ΕΦΤΙΑΞΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1968/73), ΕΞΟΠΛΙΣΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΤΑΝΚΣ ΑΜΧ30, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ, Α7 CORSAIR, ΠΥΡΑΥΛΑΚΑΤΟΙ, ΤΟΡΠΙΛΛΑΚΑΤΟΙ, ΦΑΝΤΟΜ ΚΛΠ)...
ΕΦΤΙΑΞΕ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΒΟ,ΕΛΒΟ, ΠΥΡΙΤΙΔΟΠΟΙΕΙΟ)...Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΑ! ΟΤΙ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΩΡΕΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑ! ΟΤΙ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ ΓΙΟΜ ΚΙΠΟΥΡ!ΚΛΠ. ...ΚΑΙ ΤΟΣΑ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΜΟΥΣ ΝΑ ΓΡΑΦΤΟΥΝ.
(Ευχαριστούμε την Ειρήνη Θ. που μας έστειλε το χαρτί που έλαβε ο παππούς της από τον.."κακό δικτάτορα" για διαγραφή του χρέους του).
Social Buttons