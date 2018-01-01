ΣΚΑΣΜΟΣ ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΑ...!!! ΣΚΑΣΜΟΣ... Γιατί θα έρθουμε την μέρα που θα φέρετε την ΠΡΟΔΟΣΙΑ στην ΒΟΥΛΗ και δεν θα είμαστε ΟΥΤΕ ήρεμοι... ΟΥΤΕ φρόνιμοι....!!!

ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΚΑΙ Η ΑΜΑΛΙΑΣ ΓΕΜΑΤΗ ΚΑΙ Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ Η ΕΡΜΟΥ ΓΕΜΑΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΚΑΙ Η ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ Η ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ.... ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΤΟΣΟ ΓΕΜΑΤΗ Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΡΩ ΔΡΟΜΟΙ ΟΣΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΤΟ ΚΟΝΤΕΨΕΙ ΕΣΤΩ... ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΟΝΤΕΨΕΙ...
ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΛΕΜΕ... ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΒΑΛΟΥΝ ΚΑΛΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥΣ... ΤΟ ΒΡΑΔΥ Ή ΤΗΝ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ... ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΕΙ ΑΚΟΜΗΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΑΓΡΙΕΜΕΝΟΙ .... ΑΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΝΟΥ ΤΟΥΣ...
"ΣΤΟΧΟΣ"
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