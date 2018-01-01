ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ... Σήμερα το πρωϊ... ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ έξω από το Λιμάνι των Καλυβών ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ...!!! 500 μέτρα από την ακτή...!!!

ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Ο "ΣΤΟΧΟΣ" ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ... ΠΡΙΝ ΛΙΓΗ ΩΡΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΠΛΟΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΩΝ ΚΑΛΥΒΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ...!!
ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ! ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΝΟΜΙΑ\ΜΑ ΕΚΕΙ ΕΚΤΕΛΩΝΤΑΣ ΝΑΤΟΪΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΝ ΤΟ ΑΠΟΚΕΛΙΟΥΜΕ ΒΕΒΑΙΑ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ. ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΔΙΑΨΕΥΤΟΥΜΕ. ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ...
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