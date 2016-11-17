stoxos News

11/11/16

ΠΡΟΣΟΧΗ... ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ... 17 ΝΟΕΜΒΡΗ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ... ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ... ΠΩΣ Η ΧΑΒΟΥΖΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟΠΟ ...!!

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Αποτέλεσμα εικόνας για ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ



Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΚΑΠΟΤΕ...ΜΑΘΕΤΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΥΘΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ...ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΠΩΣ Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΦΤΑΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΧΑΛΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΒΑΛΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ.
ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΟΥΝ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!

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