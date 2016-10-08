ΠΡΟΣΟΧΗ.... ΣΚΛΗΡΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΓΧΡΩΜΗ... ΟΤΑΝ Ο ΑΠΡΙΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΚΑΤΑΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΣΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ...!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 10:12 μ.μ. - 0 Comments
ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΠΟΥ ΤΗΝ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΛΕΓΑΝ ΠΩΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Η "ΒΑΣΙΛΟΜΕΞΙΚΗ ΧΟΥΝΤΑ"... ΘΑ ΑΦΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΝΑ ΞΑΝΑΓΡΑΨΟΥΝ ΙΣΤΟΡΙΑ; ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ....
Ο ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΠΕΡΠΑΤΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΠΕΥΔΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥ ΣΦΙΞΟΥΝ ΤΟ ΧΕΡΙ... ΑΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΥΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ... ΑΣ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ...
Α Θ Α Ν Α Τ Ο Σ...!!!
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1912 - 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
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