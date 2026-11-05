V-BAT: Νέα βάση στη Σάμο και Κέντρο Εκπαίδευσης στην Κομοτηνή – Επιπλέον 10 συστήματα στον Στρατό Ξηράς

Επιπλέον δέκα συστήματα V-BAT θα αποκτήσει ο Στρατός Ξηράς, ενισχύοντας τις δυνατότητες επιτήρησης, αναγνώρισης και συλλογής πληροφοριών ...











Η εμπειρία αυτή αποκτά τώρα μεγαλύτερη αξία, καθώς η επέκταση του στόλου επιτρέπει τη μετάβαση σε ευρύτερη επιχειρησιακή χρήση. Το ζητούμενο είναι να υπάρχουν διαθέσιμα αεροχήματα, εκπαιδευμένα πληρώματα και τεχνική υποστήριξη σε περισσότερα σημεία, ώστε οι αποστολές να εκτελούνται με συνέχεια.



Για τον Στρατό Ξηράς, η αύξηση των αριθμών διευρύνει και τις επιλογές κατανομής των μέσων ανάλογα με τις ανάγκες, χωρίς κάθε νέα απαίτηση επιτήρησης να συνεπάγεται περιορισμό της παρουσίας σε κάποια άλλη περιοχή. Η εμπειρία αυτή αποκτά τώρα μεγαλύτερη αξία, καθώς η επέκταση του στόλου επιτρέπει τη μετάβαση σε ευρύτερη επιχειρησιακή χρήση. Το ζητούμενο είναι να υπάρχουν διαθέσιμα αεροχήματα, εκπαιδευμένα πληρώματα και τεχνική υποστήριξη σε περισσότερα σημεία, ώστε οι αποστολές να εκτελούνται με συνέχεια.Για τον Στρατό Ξηράς, η αύξηση των αριθμών διευρύνει και τις επιλογές κατανομής των μέσων ανάλογα με τις ανάγκες, χωρίς κάθε νέα απαίτηση επιτήρησης να συνεπάγεται περιορισμό της παρουσίας σε κάποια άλλη περιοχή.

Η Σάμος στον νέο σχεδιασμό



Η δημιουργία βάσης στη Σάμο προσθέτει ένα ακόμη σημείο επιχειρησιακής παρουσίας ανάμεσα στις περιοχές όπου αναπτύχθηκαν αρχικά τα V-BAT. Η αξία της βρίσκεται κυρίως στη δυνατότητα τοπικής υποστήριξης, προετοιμασίας αποστολών και ταχύτερης διάθεσης μέσων στην ευρύτερη περιοχή.



Μια βάση μη επανδρωμένων απαιτεί περισσότερα από έναν χώρο απογείωσης και προσγείωσης. Χρειάζεται σταθμούς ελέγχου, ασφαλείς επικοινωνίες, υποδομή συντήρησης, ανταλλακτικά και προσωπικό που μπορεί να υποστηρίζει επαναλαμβανόμενες πτήσεις. Η οργάνωση αυτών των δυνατοτήτων καθορίζει πόσο συχνά και για πόσο χρόνο μπορεί να επιχειρεί το σύστημα.



Η γεωγραφική διασπορά προσφέρει επιπλέον ευελιξία. Επιτρέπει την προσαρμογή της δραστηριότητας στις καιρικές συνθήκες και στις επιχειρησιακές προτεραιότητες, ενώ μειώνει την εξάρτηση από περιορισμένο αριθμό εγκαταστάσεων.



Στην πράξη, η νέα βάση μπορεί να υποστηρίξει πυκνότερη επιτήρηση του Ανατολικού Αιγαίου και καλύτερη συνέχεια στην παρακολούθηση. Η τελική αποτελεσματικότητα θα εξαρτηθεί από τη στελέχωση, τις διαθεσιμότητες και τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες θα διοχετεύονται στα αρμόδια κέντρα επιχειρήσεων.

Φωτογραφία αρχείου Φωτογραφία αρχείου

Η εκπαίδευση πίσω από την επιχειρησιακή εικόνα



Τα V-BAT υπάγονται οργανικά στο 472 Τάγμα Επιτήρησης Πληροφορικής, ενώ στην Κομοτηνή έχει ήδη δημιουργηθεί και λειτουργεί Κέντρο Εκπαίδευσης για τα συγκεκριμένα μη επανδρωμένα συστήματα.



Η λειτουργία του αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της απόκτησης των επιπλέον δέκα συστημάτων και της δημιουργίας νέων Βάσεων, καθώς η διεύρυνση της επιχειρησιακής τους αξιοποίησης απαιτεί αντίστοιχη αύξηση του εκπαιδευμένου προσωπικού. Το Κέντρο αποτελεί βασική υποδομή για την υποστήριξη αυτής της επέκτασης, με στόχο τη συστηματική προετοιμασία των στελεχών που θα αναλάβουν την αξιοποίηση των V-BAT στις Μονάδες.



Η αύξηση των συστημάτων δημιουργεί αντίστοιχη ανάγκη για περισσότερα Στελέχη. Η εκπαίδευση καλύπτει την προετοιμασία της πτήσης, τον έλεγχο του αεροχήματος, τη λειτουργία των αισθητήρων, τη διαχείριση επικοινωνιών και τις διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.



Εξίσου απαιτητική είναι η αξιοποίηση του υλικού. Ο χειριστής πρέπει να γνωρίζει τι αναζητεί, να διαχωρίζει μια συνήθη δραστηριότητα από μια ασυνήθιστη και να μεταφέρει έγκαιρα τις χρήσιμες πληροφορίες. Η συνεχής μετάδοση εικόνας αποκτά επιχειρησιακό αποτέλεσμα όταν υπάρχει προσωπικό που μπορεί να την αξιολογήσει.



Οι τεχνικοί, από την πλευρά τους, εξασφαλίζουν ότι το επόμενο αερόχημα θα είναι διαθέσιμο όταν απαιτηθεί. Σε νησιωτικές εγκαταστάσεις, η προληπτική συντήρηση, η επάρκεια ανταλλακτικών και η δυνατότητα αποκατάστασης βλαβών επηρεάζουν άμεσα τον ρυθμό των αποστολών.





Επιπλέον δέκα συστήματα V-BAT θα αποκτήσει ο Στρατός Ξηράς, ενισχύοντας τις δυνατότητες επιτήρησης, αναγνώρισης και συλλογής πληροφοριών σε Αιγαίο και χερσαία σύνορα. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert, προβλέπεται η δημιουργία νέας βάσης στη Σάμο, η οποία θα προστεθεί στην υφιστάμενη ανάπτυξη των αμερικανικών μη επανδρωμένων και θα ενισχύσει την παρουσία τους στο Ανατολικό Αιγαίο. Ενώ ήδη λειτουργεί Κέντρο Εκπαίδευσης στην Κομοτηνή.Η νέα προμήθεια που δρομολογείται έρχεται να διευρύνει την επιχειρησιακή αξιοποίηση ενός συστήματος που έχει ήδη περάσει από τις πρώτες δοκιμές στην πραγματική καθημερινότητα των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα V-BAT προσφέρουν στα Επιτελεία εικόνα από περιοχές ενδιαφέροντος, παραμένουν επί πολλές ώρες στον αέρα και επιχειρούν χωρίς να εξαρτώνται από αεροδιάδρομο.Το επόμενο βήμα αφορά τόσο την αύξηση των διαθέσιμων μέσων όσο και την ανάπτυξη της υποδομής που απαιτείται για συστηματικές αποστολές. Περισσότερα συστήματα σημαίνουν δυνατότητα ταυτόχρονης κάλυψης διαφορετικών περιοχών, εναλλαγής αεροχημάτων και διατήρησης επιχειρησιακής παρουσίας όταν μέρος του στόλου βρίσκεται σε συντήρηση ή χρησιμοποιείται για εκπαίδευση.Η προσθήκη της Σάμου αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε αυτόν τον σχεδιασμό. Δημιουργεί ακόμη έναν κόμβο υποστήριξης και επιχειρήσεων, σε μια περιοχή όπου η γεωγραφία και οι μικρές αποστάσεις απαιτούν συνεχή παρακολούθηση και γρήγορη αξιολόγηση κάθε μεταβολής της τακτικής εικόνας.Από τα πρώτα συστήματα στην επέκταση του στόλουΗ αρχική ένταξη των V-BAT πραγματοποιήθηκε μέσω δωρεάς του Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη. Η πρώτη παραλαβή αφορούσε δύο συστήματα με συνολικά τέσσερα αεροχήματα, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για την εκπαίδευση του προσωπικού και την απόκτηση επιχειρησιακής εμπειρίας.Η Ρόδος και η Λέσβος βρέθηκαν στο επίκεντρο της αρχικής ανάπτυξης, με τις πρώτες πτήσεις να δίνουν στα στελέχη τη δυνατότητα να αξιολογήσουν το σύστημα στις ιδιαίτερες συνθήκες του Αιγαίου. Η λειτουργία πάνω από θάλασσα, οι άνεμοι, το ανάγλυφο και οι απαιτήσεις μετάδοσης εικόνας αποτελούν ουσιαστικές δοκιμασίες για κάθε μη επανδρωμένο μέσο.