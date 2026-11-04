Καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Ρομά πέρασαν με κόκκινο και εμβόλισαν περιπολικό - Έπεσαν πυροβολισμοί

Με κινηματογραφικό τρόπο συνελήφθησαν το απόγευμα της Τρίτης (3/11) δύο νεαροί Ρομά μετά από καταδίωξη σε περιοχή της Ασπροβάλτας, στη Θ...

Με κινηματογραφικό τρόπο συνελήφθησαν το απόγευμα της Τρίτης (3/11) δύο νεαροί Ρομά μετά από καταδίωξη σε περιοχή της Ασπροβάλτας, στη Θεσσαλονίκη.Όπως αναφέρει το thestival.gr, δύο νεαροί Ρομά μαζί με έναν ακόμη συνεργό τους επέβαιναν σε αυτοκίνητο και έκαναν τα πάντα για να ξεφύγουν από τους αστυνομικούς. Σημειώνεται ότι τσην προσπάθειά τους αυτή δεν δίστασαν να εμβολίσουν περιπολικό όχημα με τους αστυνομικούς να πυροβολούν τα πίσω λάστιχα του οχήματος προκειμένου να σταματήσουν την διαφυγή τυ και να συλλάβουν τους δύο νεαρούς.Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, χθες το απόγευμα το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι τρεις άνδρες παραβίασε ερυθρό σηματοδότη στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας και δε συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος. Το όχημα ανέπτυξε ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, τράπηκε σε φυγή. Στη συνέχεια εγκλωβίστηκε σε δημοτική οδό εντός του οικισμού της Ασπροβάλτας, όπου και πραγματοποίησε αναστροφή με σκοπό τη διαφυγή, εμβολίζοντας υπηρεσιακό όχημα, προκαλώντας υλικές ζημίες και αστυνομικοί οι οποίο είχαν εξέλθει του υπηρεσιακού οχήματος, πραγματοποίησαν πυροβολισμούς ακινητοποίησης στα οπίσθια ελαστικά του οχήματος. Έπειτα από έρευνα που διενεργήθηκε στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία.Έπειτα από έρευνα που διενεργήθηκε στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία.Σε βάρος των δύο συλληφθέντων (ηλικίας 19 και 23 ετών) καθώς και του 31χρονου που αναζητείται, σχηματίσθηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Βόλβης για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της απείθειας, επικίνδυνης οδήγησης, απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν και θα υποβληθεί αντίστοιχα στον αρμόδιο Εισαγγελέα.