Κύκλωμα εκβιαστών με χειροβομβίδες: Ποινική δίωξη για κακουργήματα – Οι εντολές από τις φυλακές και οι επιθέσεις που έχουν εξιχνιαστεί

Αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα βαρύ κατηγορητήριο βρίσκονται οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος εκβιαστών που φέρεται να πραγ...



Οι εντολές από τις φυλακές



Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε ένας 49χρονος κρατούμενος, ο οποίος κατηγορείται ότι διηύθυνε την εγκληματική οργάνωση μέσα από τη φυλακή, καθορίζοντας τους στόχους και δίνοντας τις εντολές για τις επιθέσεις.



Στο κύκλωμα φέρονται να συμμετείχαν ακόμη τρεις κρατούμενοι, οι οποίοι λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι στην επικοινωνία μεταξύ της ηγεσίας και των μελών που βρίσκονταν εκτός φυλακών.



Οι πέντε νεαροί που συνελήφθησαν φέρονται να αναλάμβαναν την επιτήρηση και τη συλλογή πληροφοριών για τους στόχους, την αναγνώριση προσώπων και οχημάτων, τη φωτογράφιση και χαρτογράφηση των περιοχών, αλλά και την εκτέλεση των επιθέσεων και τη διαφυγή από τα σημεία των χτυπημάτων.



Οι επιθέσεις που έχουν εξιχνιαστεί



Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ. έχουν εξιχνιαστεί: επίθεση με αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα, την 26-08-2026, με αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς μικρής έκτασης και υλικών ζημιών,

2 περιπτώσεις εκρήξεων με ρίψη χειροβομβίδων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα, την 08-09-2026, με αποτέλεσμα την πρόκληση εκτεταμένων υλικών ζημιών, καθώς και εκβιάσεις σε βάρος των ιδιοκτητών τους, από τους οποίους απαιτήθηκαν χρηματικά ποσά,

ρίψη χειροβομβίδας, η οποία δεν εξερράγη, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα, την 05-10-2026, το οποίο κατά τον χρόνο της επίθεσης βρισκόταν σε λειτουργία και στο εσωτερικό του υπήρχαν θαμώνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε ένας 49χρονος κρατούμενος, ο οποίος κατηγορείται ότι διηύθυνε την εγκληματική οργάνωση μέσα από τη φυλακή, καθορίζοντας τους στόχους και δίνοντας τις εντολές για τις επιθέσεις.Στο κύκλωμα φέρονται να συμμετείχαν ακόμη τρεις κρατούμενοι, οι οποίοι λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι στην επικοινωνία μεταξύ της ηγεσίας και των μελών που βρίσκονταν εκτός φυλακών.Οι πέντε νεαροί που συνελήφθησαν φέρονται να αναλάμβαναν την επιτήρηση και τη συλλογή πληροφοριών για τους στόχους, την αναγνώριση προσώπων και οχημάτων, τη φωτογράφιση και χαρτογράφηση των περιοχών, αλλά και την εκτέλεση των επιθέσεων και τη διαφυγή από τα σημεία των χτυπημάτων.Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ. έχουν εξιχνιαστεί:

Αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα βαρύ κατηγορητήριο βρίσκονται οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος εκβιαστών που φέρεται να πραγματοποιούσε επιθέσεις με χειροβομβίδες και εμπρησμούς σε επιχειρήσεις στην Αθήνα, κατόπιν εντολών που δίνονταν μέσα από τις φυλακές.Οι πέντε συλληφθέντες, ηλικίας από 17 έως 20 ετών, οδηγήθηκαν στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη τέσσερα άτομα που είναι ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα.Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σε βάρος των εμπλεκομένων ασκήθηκε, κατά περίπτωση, δίωξη για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία, καθώς και για ηθική αυτουργία στις παραπάνω πράξεις.Ειδικότερα, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν τετελεσμένες εκρήξεις και απόπειρες εκρήξεων, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους και πράγματα, εμπρησμό με αντίστοιχο κίνδυνο, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας, καθώς και κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών και βομβών.Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εκβίαση κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα, με απειλές που συνδέονταν με επικείμενο κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα ή τη ζωή, αλλά και με απειλή πρόκλησης ζημιάς σε επιχειρήσεις. Η εκβίαση φέρεται να τελέστηκε κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ακόμη η φθορά ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες και φωτιά, η ηθική αυτουργία στις επιμέρους πράξεις, καθώς και η βία κατά υπαλλήλων.