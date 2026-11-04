Αυτούς τους μουσουλμάνους τους βλέπετε; Δε θα πάει το μυαλό σας τι στολές φοράνε και σε ποιον στρατό υπηρετούν!













Οι εικονιζόμενοι πεσμένοι στα τέσσερα εν ώρα προσευχής, είναι οι μουσουλμάνοι στρατιώτες της Μεραρχίας Χαντσάρ (Handschar), δηλαδή της «Μεραρχίας Χαντζάρα» των γερμανικών SS κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.Την αποτελούσαν Βόσνιοι Μουσουλμάνοι συνεργάτες των ναζί και είχαν αξιωματικούς Γερμανούς. Αυτό το μουσουλμανικό στρατιωτικό σώμα των SS είχε και την ευχή του Χάτζι Μοχάμεντ Αμίν αλ Χουσέινι, του Παλαιστίνιου γενικού μουφτή της Ιερουσαλήμ.Στη φωτογραφία που ακολουθεί βλέπετε τον μουφτή της Παλαιστίνης να επιθεωρεί τα ναζιστικά μουσουλμανικά σώματα.Στην ακόλουθη φωτογραφία βλέπετε νεαρούς μουσουλμάνους SS να μελετούν σχετικά για «Ισλάμ και Ιουδαϊσμό», πολύ πριν ανακηρυχτεί κράτος του Ισραήλ.Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου οι ναζί είχαν στενές σχέσεις με Άραβες ηγέτες που ήθελαν να ανεξαρτοποιηθούν από τις αγγλογαλλικές αποικιοκρατίες. Από την άλλη, ο ίδιος ο Χίτλερ θαύμαζε το Ισλάμ, διότι το θεωρούσε καταλληλότερη (πολεμική) θρησκεία για τους Γερμανούς από τον χριστιανισμό.