Αυτούς τους μουσουλμάνους τους βλέπετε; Δε θα πάει το μυαλό σας τι στολές φοράνε και σε ποιον στρατό υπηρετούν!

Η φωτογραφία τραβήχτηκε το 1943 και δείχνει μουσουλμάνους να προσεύχονται. Ίσως να έχετε ήδη υποπτευθεί ότι είναι μουσουλμάνοι στρατιώτε...
Η φωτογραφία τραβήχτηκε το 1943 και δείχνει μουσουλμάνους να προσεύχονται. Ίσως να έχετε ήδη υποπτευθεί ότι είναι μουσουλμάνοι στρατιώτες! Δεν σας πάει όμως στο μυαλό με τίποτα ποιανού στρατού είναι!
Οι εικονιζόμενοι πεσμένοι στα τέσσερα εν ώρα προσευχής, είναι οι μουσουλμάνοι στρατιώτες της Μεραρχίας Χαντσάρ (Handschar), δηλαδή της «Μεραρχίας Χαντζάρα» των γερμανικών SS κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Στη φωτογραφία που ακολουθεί βλέπετε τον μουφτή της Παλαιστίνης να επιθεωρεί τα ναζιστικά μουσουλμανικά σώματα.
Στην ακόλουθη φωτογραφία βλέπετε νεαρούς μουσουλμάνους SS να μελετούν σχετικά για «Ισλάμ και Ιουδαϊσμό», πολύ πριν ανακηρυχτεί κράτος του Ισραήλ.
Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου οι ναζί είχαν στενές σχέσεις με Άραβες ηγέτες που ήθελαν να ανεξαρτοποιηθούν από τις αγγλογαλλικές αποικιοκρατίες. Από την άλλη, ο ίδιος ο Χίτλερ θαύμαζε το Ισλάμ, διότι το θεωρούσε καταλληλότερη (πολεμική) θρησκεία για τους Γερμανούς από τον χριστιανισμό.
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.