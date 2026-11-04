Η Σοβιετική εισβολή στην Ουγγαρία... 4 Νοεμβρίου 1956... Η Επανάσταση των Ούγγρων πνίγεται στο άιμα από τους κομμουνιστές!

Η σοβιετική εισβολή στην Ουγγαρία ξεκίνησε στις 4 Νοεμβρίου 1956, με σκοπό την αιματηρή καταστολή της Ουγγρικής Επανάστασης, μιας αυθόρμητης...











Μέσα στην αναταραχή, πρωθυπουργός αναλαμβάνει ο μεταρρυθμιστής Ίμρε Νάγκι. Ανταποκρινόμενος στα αιτήματα του λαού, διαλύει τη μυστική αστυνομία, υπόσχεται ελεύθερες εκλογές και, το κυριότερο, ανακοινώνει την απόσυρση της Ουγγαρίας από το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, κηρύσσοντας τη χώρα ουδέτερη.





Ο Σοβιετικός ηγέτης Νικήτα Χρουστσόφ, βλέποντας την Ουγγαρία να ξεφεύγει από το Ανατολικό Μπλοκ, δίνει την εντολή για στρατιωτική επέμβαση.





Τα ξημερώματα της 4ης Νοεμβρίου, ο Κόκκινος Στρατός εισβάλλει με περισσότερα από 1.000 τανκς και ισχυρές δυνάμεις πεζικού, σφυροκοπώντας τη Βουδαπέστη και άλλες μεγάλες πόλεις.



Το δραματικό μήνυμα: Στις 05:20 π.μ., ο Ίμρε Νάγκι απευθύνει ένα τελευταίο, σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα στον κόσμο: «Τα στρατεύματά μας μάχονται. Η κυβέρνηση είναι στη θέση της». Λίγο αργότερα, το ραδιόφωνο της Βουδαπέστης σιωπά εκπέμποντας εκκλήσεις για βοήθεια. Οι Ούγγροι πολίτες και εργάτες προβάλλουν λυσσώδη αλλά άνιση αντίσταση στους δρόμους (μάχες σώμα με σώμα, βόμβες μολότοφ) για περίπου μία εβδομάδα.



Υπολογίζεται ότι σκοτώθηκαν περίπου 2.500 έως 3.000 Ούγγροι και περίπου 700 Σοβιετικοί στρατιώτες. Περισσότεροι από 200.000 Ούγγροι εγκαταλείπουν τη χώρα ως πρόσφυγες προς τη Δύση.

Ο Νάγκι συλλαμβάνεται και εκτελείται μυστικά το 1958.





Η Μόσχα εγκαθιστά τη μαριονέτα-κυβέρνηση του Γιάνος Κάνταρ, επιβάλλοντας απόλυτο έλεγχο στη χώρα για τις επόμενες δεκαετίες. Παρά τη ρητορική υποστήριξης, οι ΗΠΑ και οι Δυτικές δυνάμεις δεν παρενέβησαν στρατιωτικά, καθώς η προσοχή τους ήταν στραμμένη στην ταυτόχρονη Κρίση του Σουέζ

Στις 23 Οκτωβρίου 1956, Φοιτητές και πολίτες ξεκινούν μαζικές διαδηλώσεις στη Βουδαπέστη. Η μυστική αστυνομία (ÁVH) ανοίγει πυρ εναντίον του πλήθους, μετατρέποντας τη διαμαρτυρία σε ένοπλη εθνική εξέγερση.