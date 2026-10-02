Ψήφος εμπιστοσύνης από το ΚΥΣΕΑ στον «Σπαρτιάτη» της πολεμικής αεροπορίας: Η αναγκαία αναβάθμιση των C-27 και οι απαραίτητες υποστηρίξεις σε πτητικά μέσα

Εκτός από το σημαντικό θέμα της πυροβολαρχίας των Patriot που είναι ταγμένοι στην Σαουδική Αραβία και που πήραν παράταση ενός μήνα παραμο...

Εκτός από το σημαντικό θέμα της πυροβολαρχίας των Patriot που είναι ταγμένοι στην Σαουδική Αραβία και που πήραν παράταση ενός μήνα παραμονής στο Ριάντ από το ΚΥΣΕΑ, εκείνο που μπορεί κανείς να ξεχωρίσει από το πακέτο των εξοπλιστικών είναι η αναβάθμιση των C-27 J Spartan, ύψους 241 εκατομμυρίων ευρώ.Αξίζει ν’ αναφερθεί ότι πράσινο φως από το ΚΥΣΕΑ έλαβαν επίσης η συντήρηση των υποβρυχίων κλάσης «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» ύψους 120 εκατομμυρίων, εγκρίθηκε κονδύλι 18 εκατομμυρίων για ανταλλακτικά που αφορούν την παράταση ζωής των C-130 «Ηρακλής», αποφασίστηκε να προχωρήσει η υποστήριξη των Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών HERON, η αγορά ευρωζωνικών συστημάτων επικοινωνίας αλλά και οι εξαρτήσεις για την φόρμα επιχειρήσεων του σύγχρονου μαχητή.Πάντως η απόφαση για τα C-27 έρχεται μετά την πρώτη «ανάσταση» του αεροπορικού στόλου της 354 Μοίρας «Πήγασος» και τώρα έφτασε η μεγάλη στιγμή της πλήρους αναβάθμισης των ηλεκτρονικών.Οι τακτικές μεταφορές παραμένουν ένας ιδιαίτερα δύσκολος κρίκος για την αεροπορία, όπου από την μια πλευρά υπάρχουν τα προβλήματα με την συντήρηση των C-130B και H κι από την άλλη πλευρά έρχεται η συνεχιζόμενη προσπάθεια «ανάστασης» των C-27J Spartan.Τα C-27J Spartan όπως και C-130 ήταν σε όλες τις τελευταίες σημαντικές αποστολές, σαν αυτή στο Σουδάν, το μακρύ χέρι της ελληνικής πολιτείας, ενώ σε καθημερινή βάση υπάρχουν δεκάδες αποστολές που ολοκληρώνονται χάρις σε αυτά τα φτερά.Ο κομβικός ρόλος της 112 Πτέρυγας ΜάχηςΚαι η πλήρης αναβάθμιση των ηλεκτρονικών που φτάνει τα 241 εκατομμύρια έρχεται σχεδόν στην εκπνοή του χρόνου καθώς όπως σημείωναν αρμόδιες πηγές στην Hellasjournal, όσο δεν λαμβάνονταν η απόφαση για το upgrade, τα C-27 δεν θα μπορούσαν να «συνομιλήσουν» με τα σύγχρονα συστήματα αεροδρομίων και ραντάρ.Ο άξονας της αναβάθμισης προβλέπει ότι το Avionics upgrade στο πρώτο αεροσκάφος της 354 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών θα γίνει στην έδρα της κατασκευάστριας εταιρείας στο Τορίνο της γειτονικής Ιταλίας.Και η σημαντική παράμετρος για την πολεμική αεροπορία είναι ότι προσωπικό της Μοίρας θα ζήσει από κοντά τα βήματα αναβάθμισης του C-27. Στόχος είναι μόλις ολοκληρωθεί και επιστρέψει στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας το αναβαθμισμένο αεροσκάφος, τα υπόλοιπα έξι να εκσυγχρονιστούν εκ των έσω στην Μοίρα Συντήρησης της 112 Πτέρυγας Μάχης.Ειδικό ρόλο σε αυτό θα χει τόσο το Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπορίας όσο και οι έμπειροι μηχανικοί της 354 Μοίρας οι οποίοι με την συνδρομή ολιγομελούς κλιμακίου Ιταλών τεχνικών θα ξεκινήσουν την προσπάθεια της αναβάθμισης των «Σπαρτιατών».Η τεχνογνωσία που έχει ήδη αποκτηθεί μετά την προσωρινή ανάσταση των C-27 είναι πολύτιμος οδηγός για το άμεσο μέλλον επισημαίνουν στρατιωτικές πηγές, τονίζοντας ότι από τους χρήστες του συγκεκριμένου τύπου αεροσκαφών μόνο το Μαρόκο δεν έχει προχωρήσει ακόμη στην αναβάθμιση των ηλεκτρονικών και η Ελλάδα.Ο ρόλος των C-27 J Spartan θα παραμείνει σημαντικός παρά τις προσπάθειες συντήρησης των C-130 αλλά και της απόφασης για την προμήθεια των καινούριων C-390.Focus στα avionics και δυο άξονεςΤο ζητούμενο για την πολεμική αεροπορία δεν είναι τα C-27 να συνεχίζουν μόνο να πετούν εντός της επικράτειας εξυπηρετώντας τις εσωτερικές ανάγκες. Στόχος είναι όπου επιχειρούν να υπάρχει ασφάλεια, η Μοίρα να χει διαθεσιμότητες αλλά και τεχνολογική επάρκεια.Τα C-27J έχουν ήδη αποδειχθεί πολύτιμα σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον όπως το ελληνικό, όπου η ευελιξία, η ταχύτητα αντίδρασης και η δυνατότητα επιχειρήσεων από περιορισμένους διαδρόμους έχουν ξεχωριστή σημασία. Και γι’ αυτό τον λόγο το πρόγραμμα των 241 εκατομμυρίων έρχεται ακριβώς να δώσει απάντηση στις παραπάνω δυνατότητες που δεν θέλει να χάσει η αεροπορία.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δυο αλληλένδετους άξονες όπως είχε αναφέρει και στο παρελθόν η Hellasjournal.Ο πρώτος αφορά τη νέα σύμβαση μετέπειτα τεχνικής υποστήριξης με στόχο να εξασφαλιστούν ανταλλακτικά, συντήρηση, τεχνική κάλυψη και συνολικά η διατήρηση υψηλών διαθεσιμοτήτων, όπως έχει υποσχεθεί η κατασκευάστρια εταιρεία.Ο δεύτερος άξονας αφορά το λεγόμενο Upgrade Program των ηλεκτρονικών το οποίο αφορά τον εκσυγχρονισμό κυρίως των avionics, τα οποία θεωρούνται πλέον το πιο πιεστικό και κρίσιμο πεδίο αναβάθμισης.Η λογική που εγκρίθηκε από το ΚΥΣΕΑ είναι ότι δίχως την υποστήριξη δεν θα είναι εφικτό να υπάρξει ουσιαστικός εκσυγχρονισμός. Όμως και χωρίς αναβάθμιση των avionics δεν αρκεί η υποστήριξη για να κρατήσει τον στόλο επιχειρησιακά βιώσιμο και διαλειτουργικό στην επόμενη δεκαετία.Τα ηλεκτρονικά του ελληνικού «Πήγασου» βρίσκονται στο ναδίρ της επιχειρησιακής τους αξίας ενώ έχουν αρχίσει και οι δυσκολίες εύρεσης ανταλλακτικών. Δεδομένα που δημιουργούν τις συνθήκες κινδύνου περιορισμών ή ακόμα και καθηλώσεων εάν δεν είχε ληφθεί σε αυτή την φάση η απόφαση του κυβερνητικού συμβουλίου.Η εταιρεία κατασκευής των αεροσκαφών έχει παρουσιάσει στην αεροπορία το σχέδιο της για τα ελληνικά Spartan. Σύγχρονες οθόνες, νέο flight management system, αναβαθμισμένα panels, βελτιωμένο weather radar και νέα ηλεκτρονικά που μπορούν να ενσωματωθούν και σε υφιστάμενα αεροσκάφη.Η διάρκεια του προγράμματος, που υπολογίζεται περίπου στα έξι χρόνια, δείχνει και το μέγεθος της παρέμβασης. Δεν πρόκειται για σύμβαση ταχείας εκτέλεσης λίγων μηνών, αλλά για μακρόπνοο σχέδιο που θα συνοδεύσει τα C-27J στην επόμενη φάση της επιχειρησιακής τους ζωής.