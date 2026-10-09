Αυτό είναι το βαρύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος! Μην βάλετε στοίχημα, δεν θα το βρείτε!









Αν και πολλοί από εσάς, αυτό που θα σκεφτόσασταν είναι ο εγκέφαλος, η καρδιά ή ακόμη και το συκώτι, σας ενημερώνουμε ότι κάνετε λάθος.Το βαρύτερο όργανο στο ανθρώπινο σώμα είναι το δέρμα, το οποίο προστατεύει και ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματός μας. Το δέρμα αποτελείται από 2 μέρη: την κεράτινη εξωτερική επιδερμίδα και το μαλακό εσωτερικό χόριο, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί οι μεμβράνες των τριχών και των σμηγματογόνων αδένων και ο ιδρώτας.Ζυγίζει περίπου 2,72 κιλά και μάλιστα το δέρμα ενός ενήλικα περίπου 70 κιλά, αν τεντωθεί μπορεί να καλύψει σχεδόν 1,8 τετραγωνικά μέτρα. Δυόμισι περίπου εκατοστά δέρματος, περιέχουν περίπου 645 ιδρωτοποιούς αδένες, 23.500 νεύρα και 1.000 νευρικές απολήξεις, 65 θύλακες τριχών, 75 σμηγματογόνους αδένες και κάτι λιγότερο από 6 μέτρα αιμοφόρων αγγείων. Βέβαια, μέχρι την ηλικία των 70 ετών ένας μέσος άνθρωπος θα έχει χάσει σχεδόν 47,5 κιλά δέρματος, δηλαδή περίπου τα 2/3 του συνολικού του βάρους.Πηγή: clickatlife.gr