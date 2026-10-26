Χειροπέδες σε 48χρονη στα Χανιά που πουλούσε παράνομα προϊόντα κάνναβης μέσω διαδικτύου

Στη σύλληψη μιας 48χρονης γυναίκας, η οποία κατηγορείται ότι διακινούσε παράνομα προϊόντα κάνναβης μέσω διαδικτύου και γνωστών πλατφορμών ...





Στη σύλληψη μιας 48χρονης γυναίκας, η οποία κατηγορείται ότι διακινούσε παράνομα προϊόντα κάνναβης μέσω διαδικτύου και γνωστών πλατφορμών διανομής, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στα Χανιά. Κατά τη διάρκεια έρευνας στην κατοικία της εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από έξι κιλά ανθού κάνναβης, 548 αυτοσχέδια τσιγάρα με κάνναβη και ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης.Η 48χρονη συνελήφθη την Παρασκευή (23/10) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων, μετά από έρευνα που αποκάλυψε ότι, παρότι διατηρούσε νόμιμη ατομική επιχείρηση εμπορίας προϊόντων κάνναβης, φέρεται να προχωρούσε και στην πώληση προϊόντων που απαγορεύονται από την νομοθεσία.Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 48χρονη είχε δημιουργήσει ιστοσελίδα μέσω της οποίας οι πελάτες μπορούσαν να πραγματοποιούν παραγγελίες για προϊόντα και παράγωγα κάνναβης.Η διανομή των παραγγελιών γινόταν με τη χρήση γνωστών εταιρειών και πλατφορμών παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διανομής (online delivery), γεγονός που επέτρεπε την παράδοση των προϊόντων απευθείας στους αγοραστές.Από τη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά, προέκυψε ότι η γυναίκα φέρεται να χρησιμοποιούσε την εμπορική της δραστηριότητα για τη διάθεση απαγορευμένων προϊόντων κάνναβης, έναντι συγκεκριμένου χρηματικού αντιτίμου.Η υπόθεση οδήγησε τους αστυνομικούς στην πραγματοποίηση έρευνας στην κατοικία της, όπου εντοπίστηκαν σημαντικές ποσότητες προϊόντων κάνναβης, καθώς και εξοπλισμός για τη συσκευασία και τυποποίησή τους.Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:- 6.426 γραμμάρια αποξηραμένου ανθού κάνναβης.- 548 αυτοσχέδια τσιγάρα με μείγμα καπνού και κάνναβης.- 37,5 γραμμάρια πάστας κατεργασμένης κάνναβης.- 110 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης.- Μία ζυγαριά ακριβείας.Παράλληλα, βρέθηκε μεγάλος αριθμός εμπορικών συσκευασιών, μεταξύ των οποίων νάιλον σακουλάκια και πλαστικές κυλινδρικές συσκευασίες, καθώς και πλαστικές και χάρτινες ετικέτες με τα σήματα των προϊόντων της επιχείρησης.Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης πλήρη εξοπλισμό ζύγισης και τυποποίησης, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την προετοιμασία των προϊόντων πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά.Η υπόθεση εντάσσεται στον ειδικό επιχειρησιακό σχεδιασμό της Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της παράνομης διάθεσης προϊόντων κάνναβης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η διακίνηση πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακών καταστημάτων και υπηρεσιών παράδοσης.Η 48χρονη κατηγορείται για κατοχή, διάθεση και διανομή προϊόντων κάνναβης κατά παράβαση της νομοθεσίας.Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η παράνομη δραστηριότητα που αποδίδεται στην κατηγορούμενη.