Εργοστάσιο της Volkswagen στη Γερμανία μετατρέπεται σε αμυντικό κόμβο – Πρώτη συνεργασία με την ισραηλινή Rafael

Σε συμφωνία για την πώληση του εργοστασίου της Volkswagen στο Όσναμπρουκ κατέληξαν η αυτοκινητοβιομηχανία, το κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας ...
Σε συμφωνία για την πώληση του εργοστασίου της Volkswagen στο Όσναμπρουκ κατέληξαν η αυτοκινητοβιομηχανία, το κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας και ο επενδυτικός όμιλος Aurelius Capital, όπως έγινε γνωστό σήμερα (7/9/2026).
Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής οχημάτων το 2027, η εγκατάσταση θα μετασχηματιστεί σταδιακά σε κέντρο ανάπτυξης αμυντικών τεχνολογιών και τεχνολογιών ασφαλείας.
Στρατηγική επένδυση και θέσεις εργασίας
Βάσει του συμφωνηθέντος πλαισίου, η Aurelius αναλαμβάνει ως κύριος μέτοχος τη Volkswagen Osnabrück GmbH σε συνεργασία με το κρατίδιο, επιδιώκοντας τη μακροπρόθεσμη διατήρηση της μονάδας.
Σύμφωνα με το συμβούλιο εργαζομένων, η προτεινόμενη λύση εξασφαλίζει προοπτικές απασχόλησης για περίπου 1.400 από τους 1.800 υφιστάμενους εργαζομένους, καλύπτοντας έτσι τα τρία τέταρτα του δυναμικού.
Συνεργασία με τη Rafael
Το πρώτο κομβικό πρόγραμμα αφορά σύμπραξη με την ισραηλινή αμυντική βιομηχανία Rafael, η οποία εξειδικεύεται σε πυραυλικά συστήματα, αντιαεροπορική άμυνα και ηλεκτρονικό πόλεμο, όντας ευρύτερα γνωστή ως κατασκευάστρια του «Iron Dome». Η εν λόγω συνεργασία στοχεύει να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικά εγχειρήματα υπό τη νέα διοίκηση.
«Σήμερα δημιουργούμε μια μακροπρόθεσμη βιομηχανική συνεργασία με τους Γερμανούς εταίρους μας με στόχο να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία παράγεται εξ ολοκλήρου στη Γερμανία για την προστασία της Γερμανίας και της Ευρώπης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της Rafael, Γιοάβ Τούργκεμαν.
(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φ. Καραβίτη)
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