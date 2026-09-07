Εργοστάσιο της Volkswagen στη Γερμανία μετατρέπεται σε αμυντικό κόμβο – Πρώτη συνεργασία με την ισραηλινή Rafael

Σε συμφωνία για την πώληση του εργοστασίου της Volkswagen στο Όσναμπρουκ κατέληξαν η αυτοκινητοβιομηχανία, το κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας ...



Συνεργασία με τη Rafael



Το πρώτο κομβικό πρόγραμμα αφορά σύμπραξη με την ισραηλινή αμυντική βιομηχανία Rafael, η οποία εξειδικεύεται σε πυραυλικά συστήματα, αντιαεροπορική άμυνα και ηλεκτρονικό πόλεμο, όντας ευρύτερα γνωστή ως κατασκευάστρια του «Iron Dome». Η εν λόγω συνεργασία στοχεύει να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικά εγχειρήματα υπό τη νέα διοίκηση.



«Σήμερα δημιουργούμε μια μακροπρόθεσμη βιομηχανική συνεργασία με τους Γερμανούς εταίρους μας με στόχο να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία παράγεται εξ ολοκλήρου στη Γερμανία για την προστασία της Γερμανίας και της Ευρώπης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της Rafael, Γιοάβ Τούργκεμαν.



(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φ. Καραβίτη)

Σε συμφωνία για την πώληση του εργοστασίου της Volkswagen στο Όσναμπρουκ κατέληξαν η αυτοκινητοβιομηχανία, το κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας και ο επενδυτικός όμιλος Aurelius Capital, όπως έγινε γνωστό σήμερα (7/9/2026).Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής οχημάτων το 2027, η εγκατάσταση θα μετασχηματιστεί σταδιακά σε κέντρο ανάπτυξης αμυντικών τεχνολογιών και τεχνολογιών ασφαλείας.Βάσει του συμφωνηθέντος πλαισίου, η Aurelius αναλαμβάνει ως κύριος μέτοχος τη Volkswagen Osnabrück GmbH σε συνεργασία με το κρατίδιο, επιδιώκοντας τη μακροπρόθεσμη διατήρηση της μονάδας.Σύμφωνα με το συμβούλιο εργαζομένων, η προτεινόμενη λύση εξασφαλίζει προοπτικές απασχόλησης για περίπου 1.400 από τους 1.800 υφιστάμενους εργαζομένους, καλύπτοντας έτσι τα τρία τέταρτα του δυναμικού.