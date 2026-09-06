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Και χθες... Αναχαιτίστηκαν πέντε τουρκικά UAV στο Αιγαίο – Έξι παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου

Σεπτεμβρίου 06, 2026

  Πέντε τουρκικά UAV κινήθηκαν στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, πραγματοποιώντας παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυ...

 



Πέντε τουρκικά UAV κινήθηκαν στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, πραγματοποιώντας παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούσαν μεμονωμένα και πραγματοποίησαν συνολικά οκτώ παραβάσεις στο FIR Αθηνών και έξι παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Τα πέντε UAV αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική.

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